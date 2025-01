Fortitudo, è un inizio a difficoltà doppia. Caja deve battere Udine per riscattarsi

Prima sfida dell’anno solare per la Fortitudo che questa sera alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare, nell’ultima giornata del girone di andata, la capolista Udine. Sotto le volte del Madison di piazza Azzarita, la formazione di Attilio Caja cerca il riscatto dopo il ko di domenica scorsa a Pesaro, decisa a riprendere il momento positivo che l’ha vista infilare 5 vittorie nelle 7 partite giocate dal cambio di guida tecnica, con il ritorno del coach pavese.

Sarà una Fortitudo incerottata e che dovrà fare a meno anche di Kenny Gabriel. Out fino ad aprile Gherardo Sabatini, in miglioramento Leo Menalo per i problemi al dito, in settimana è rimasto ai box anche l’ala forte americana.

Gabriel soffre di una infiammazione al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare gli allenamenti anche di tutta questa settimana. I controlli e gli esami strumentali a cui è stato sottoposto lunedì scorso avevano escluso la presenza di lesioni o traumi. Il giocatore che è stato monitorato quotidianamente e sottoposto a terapia però non è tornato ad allenarsi, continuando a sentire dolore. E’ quindi difficile pensare ad un suo utilizzo oggi o in generale prima di un miglioramento e ulteriori approfondimenti da parte del professor Rodolfo Rocchi che valutarne i tempi di recupero.

Proprio per la sfida alla capolista Udine, Coach Caja dovrà fare a meno di uno dei suoi terminali offensivi principali e di un elemento che conti alla mano nella rosa della Effe è insostituibile. Con Menalo in ripresa ma ancora indietro e con Battistini che sta faticando, l’assenza di Gabriel costringe la Effe ad ’alchimie tattiche’ ripresentando, come per altro fatto durante la gara con Pesaro domenica scorsa, Fabio Mian da ala grande tattica insieme a Pietro Aradori da ala piccola. Da questo punto di vista non è nemmeno da escludere anche un po’ di tattica per una Fortitudo che con l’arrivo di Luca Vencato, sempre più inserito dopo una settimana completa con la squadra, ha decisamente maggiore profondità sugli esterni che sui lunghi.

Di fronte Matteo Fantinelli e compagni si troveranno una Udine in ottime condizioni che ha 10 punti in più della Effe e che guida la classifica appaiata a Rimini. Punti di forza Mirza Alibevogic, figlio del vicepresidente della Fortitudo Teo, oltre a due ottimi stranieri come Hickey e Johnson e ad una materia di italiani di alto livello con Da Ros, Ambrosin, Caroti, Ikangi, Stefanelli, Bruttini e Pini, dieci giocatori a disposizione di Vertemati in grado di tenere tutti benissimo il campo.

La direzione di gara è affidata a Gagliardi, Perocco, Rezzoagli. Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass, radio su Sanluchino e videocronaca su Canale 88.