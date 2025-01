La Fortitudo inizia l’anno con Udine: dove seguire la partita

Bologna, 4 gennaio 2025 - Prima sfida del 2025 e ultimo confronto del girone di andata per la Fortitudo Flats Service che, domenica 5 gennaio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare la capolista del campionato Udine. “Affrontiamo la prima della classe, una squadra lunga creata, come noi, per arrivare fino in fondo e vincere –sottolinea il friulano ed ex della sfida Fabio Mian – Attualmente abbiamo posizioni in classifica diverse, Udine ha sicuramente avuto un cammino più pulito di noi, ecco così che sarà un banco di prova importante”. Fortitudo che, nonostante Pesaro, è in un buon momento. “Le ultime partite hanno messo in mostra un trend positivo per noi, da quando è iniziato il nostro nuovo percorso siamo 5-2 – conferma lo stesso Mian – Potevamo essere messi meglio vero, ma il lavoro che facciamo e il recupero degli infortunati ci fa pensare ad un girone di ritorno in cui cercheremo di scalare posizioni”.

Nella Fortitudo probabile assenza di Kenny Gabriel rimasto fermo per tutta la settimana a causa dell'infiammazione accusata al ginocchio destro. Qui Udine – L’Apu si presenta al completo alla sfida di domani, con tutti gli effetti a disposizione. “Siamo soddisfatti del percorso fatto fino ad adesso, c’è stato un grande lavoro e la squadra è stata costante tutti i giorni per ottenere questi risultati – conferma Lorenzo Pomes, assistente di coach Vertemati –Dobbiamo però continuare così. La Fortitudo la conosciamo molto bene, è un avversario che si allena per giocare molto duro".

Tra gli elementi cardine di Udine c’è Lorenzo Caroti. “È uno dei campi più difficili in tutta l’A2 con un pubblico che non serve che vi presenti – conferma il playmaker – sarà importante per loro giocare in casa e per noi sarà molto difficile. Starà a noi fare la partita, servirà avere una tenuta difensiva forte per non farli accendere perché altrimenti si accenderà tutto il palasport".

Dove seguire la diretta

Arbitri: direzione di gara affidata a Gagliardi, Perocco, Rezzoagli.

< span="">Radio & Tv: diretta streaming su LNP Pass, radio su Sanluchino e videodiretta su Canale 88.<>