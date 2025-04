Fortitudo: prestazioni altalenanti e problemi difensivi contro Berti

Aradori 5 (in 13’ 1/2 da due, 3/4 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse). Soliti problemi in difesa, al tiro non va nemmeno male, ma commette la sciocchezza di fare quarto fallo e poi prendersi subito il quinto con un tecnico, che lo fa uscire di scena nella terza frazione di gioco.

Gabriel 4 (in 16’ 2/5 da due, 1/3 da tre, 6 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). La squadra va meglio senza di lui, ci sarà un perché. Nervoso, destabilizzante, irritante, se gioca così è molto più dannoso che utile.

Battistini 5 (in 3’ 0/2 da due, 0/1 da tre). Pochi minuti, giusto il tempo per vederlo sparacchiare un paio di tiri e poi torna in panca.

Bolpin 6 (in 35’ 3/4 da due, 1/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 6 assist). Ci prova mettendo in campo cuore e polmoni, in attacco e in difesa.

Panni 6 (in 22’ 1/1 da due, 2/5 da tre, una persa, un assist). Prestazione d’orgoglio per lui: da rischiare di non giocare a essere tra i pochi a salvarsi in una serata davvero storta per tutta la Fortitudo.

Cusin 6 (in 17’ 2/2 da due, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Fa da cambio a Freeman e quei minuti che Caja lo chiama in causa risponde presente, tanto da essere in campo anche momenti caldi dell’ultimo quarto.

Mian 6,5 (in 35’ 1/9 da due, 5/9 da tre, 2/3 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Dalla lunga distanza è una sentenza, meno dalla media, ma non si arrende mai. Difensivamente è sempre positivo, ma da solo, o quasi, non basta.

Fantinelli 5,5 (in 36’ 4/6 da due, 0/2 da tre, 1/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 11 assist, una stoppata). Regia troppo frenetica non riesce a mettere sempre in ritmo i compagni nella maniera giusta. I numeri dicono che sfiora per l’ennesima volta la doppia-doppia, ma non basta per la centrare la sufficienza.

Freeman 5 (in 23’ 4/11 da due, 4/5 ai liberi, 9 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 2 assist). Un altro che sfiora la doppia-doppia- Soffre la verticalità di Berti, dimostrandosi decisamente meno efficace del solito.

Filippo Mazzoni