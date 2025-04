Crollo Fortitudo: passa Rimini, ormai certi i play-in

Bologna, 23 aprile 2025 – Strade perdute, un po’ come il film di David Lynch, un po’ come lo sgretolarsi del sogno playoff nella posizione migliore possibile. Recupero di Pasquetta amarissimo per la Fortitudo, che cade in volata contro Rimini 75-84 incassando la quarta sconfitta consecutiva (eguagliando così la striscia negativa di coach Cagnardi a novembre) e precipitando in classifica. Domenica si andrà a Livorno per la chiusura della regular season di A2, ma per coach Caja e soci è ormai certa la partecipazione alla giostra dei play-in.

La cronaca

Con la nuova tegola relativa alla pubalgia acutizzata dell’assente capitan Matteo Fantinelli, ennesimo guaio di una stagione sciagurata per i biancoblù, la Effe è ridotta ai minimi termini per il big match contro la compagine romagnola: in cabina di regia subito dentro la mischia Luca Vencato, di ritorno dopo l’infortunio alla mano di fine febbraio. Sotto la volta del ‘Madison’ si viaggia sui binari dell’equilibrio per 5 giri di cronometro, prima che il 5-0 Simioni-Robinson sposti l’inerzia a favore degli ospiti (11-13), tirando fuori Gabriel dai giochi per un colpo ricevuto alla faccia.

Ci pensa allora Mian a replicare con 5 punti filati, ma i ritmi di Rimini non concedono il minimo margine d’errore: cross di Battistini da sotto canestro, contropiede e tripla di Marini per il 16-20 fermato dal time-out di Caja. Tuttavia a piccoli passi la Effe rientra e col buzzer beater da metà campo di Panni mette la firma sul 27-26 facendo detonare il PalaDozza. Magia di Vencato per la schiacciata di Cusin e Bologna resta aggrappata ai biancorossi, che con la tripla di Simioni mantengono un possesso di vantaggio: a riportare il punteggio in parità è il libero di Gabriel, che nell’altra metà campo stoppa Marini e innesca il contropiede di Bolpin, che serve Aradori per il 36-36. Rimini prova a dare una nuova sgasata con Johnson, Bologna alza allora i giri difensivi (2 stoppate di Cusin) per rimanere in scia, ma la frenesia di Aradori e una persa di Mian non bastano: alla seconda sirena è 42-45. Tripla e fallo subito da Bolpin, assolo di Aradori e Bologna ritrova velocemente la testa in avvio di ripresa, prendendo prepotentemente il manubrio del match (+8): difesa asfissiante, ritmi elevati e altra tripla di Aradori, con piazza Azzarita che si fa bolgia (58-47).

A ridar fiato a una Rimini in balìa di Bologna sono Masciadri e Grandi, ma la ciliegina è di Aradori, che a fil di sirena piazza il 65-56 che avvia le squadre agli ultimi 10’ di gioco. Il trend non sembra cambiare: la Effe tiene alti i giri del motore difensivo, trova nelle mani di Aradori i punti del +9, ma sfida Rimini dalla lunga distanza. Una scelta arrischiata che scatena Grande e Marini, che con 3 tiri pesanti consecutivi fanno -2 a 4’ dalla fine. Persa di Vencato, semigancio di Johnson, colomba di Grande e in men che non si dica è tutto da rifare (73-76). Ma il cronometro corre, la smania sale e il colpo del ko lo piazzano Johnson e Marini, che dalla lunga fanno +6 a 60” dalla sirena. Per la Effe arriveranno i play-in.

Il tabellino

Fortitudo 75 Rimini 84 Flats Service Fortitudo Bologna: Costoli ne, Bonfiglioli ne, Vencato 3, Aradori 25, Gabriel 5, Battistini 2, Menalo ne, Bolpin 10, Panni 5, Cusin 4, Mian 8, Freeman 13. All. Caja. Rivierbanca Rimini: Anumba 5, Grande 14, Tomassini 2, Conti 4, Masciadri 13, Marini 16, Amaroli ne, Bonfè ne, Robinson 8, Johnson 17, Simoni 5, Camara. All. Dell’Agnello. Arbitri: Pellicani, Roiaz e Puccini. Note: parziali 27-26; 42-45; 65-56. Tiri da due: Fortitudo 18/38; Rimini 15/30. Tiri da tre: 9/29; 16/28. Tiri liberi: 12/20; 6/10. Rimbalzi: 37; 33.