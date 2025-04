Fortitudo sconfitta da RivieraBanca Rimini: quarta caduta consecutiva in A2

FORTITUDO 75 RIVIERABANCA b. RIMINI 84

FLATS SERVICE: Vencato 3, Bolpin 10, Mian 8, Gabriel 5, Freeman 13; Panni 5, Cusin 4, Battistini 2, Aradori 25; Menalo ne, Bonfiglioli ne, Costoli ne. All. Caja.

RIVIERABANCA BASKET RIMINI: Robinson 8, Marini 16, Anumba 5, Johnson 17, Simioni 5; Tomassini 2, Masciadri 13, Grande 14, Conti 4, Camara; Bonfè ne, Amaroli ne. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Pellicani, Roiaz, Puccini.

Note: parziale 27-26, 42-45, 65-56. Tiri da due: Fortitudo 18/38; Rimini 15/30. Tiri da tre: 9/29; 16/28. TIri liberi: 12/20; 6/10. Rimbalzi: 37; 33.

La Fortitudo sprofonda nei play in. Quarta, amarissima sconfitta consecutiva per la formazione di Attilio Caja che nel posticipo della penultima giornata di A2 cade di fronte a una volitiva Rimini che vince e si prende il secondo posto. In quella che è stata l’ultima sfida al PalaDozza, davanti al proprio popolo, i biancoblù cadono di nuovo e vedono farsi ancor più difficile il proprio percorso che adesso, ad un turno dal termine, vede la Fortitudo decima eda cui una eventuale vittoria domenica prossima a Livorno con la Libertas potrebbe non bastare, se non concatenata a risultati favorevoli provenienti dagli altri campi. Con Rimini tornano a disposizione Pietro Aradori e Luca Vencato, con quest’ultimo che, complice l’ennesima tegola di una stagione decisamente sfortunata, va subito in quintetto. Manca infatti capitan Matteo Fantinelli costretto a saltare la sfida con i romagnoli a causa della pubalgia riacutizzatasi negli ultimi giorni.

Inizio equilibrato, Rimini un paio di volte tenta l’allungo, ma la Effe, con Mian e Freeman ribatte colpo su colpo e a fil di sirena di primo quarto la tripla da metà campo di Panni vale il 27-26.

La sfida continua punto a punto nella seconda frazione di gioco, con il massimo vantaggio sul 36-41 ospite. Aradori con due triple tiene sotto la Effe; Cusin è fattore importante sui due lati del campo, ma all’intervallo una Rimini solida e precisa è avanti di 3. La sfida cambia completamente nella ripresa.

Apre Bolpin con un gioco da 4 punti, poi ci pensa Aradori con 15 punti nel quarto, e la Fortitudo con un parziale di 16-2 si porta avanti 58-47 al 27’.

Ancora Aradori tiene avanti la Fortitudo, ma dall’altra parte Rimini non molla, con due triple di Grande che riducono il gap.

Al 34’ Effe avanti 72-64, ma Rimini sfruttando Johnson e il tiro dalla lunga distanza ribalta sul 73-74. La Effe non c’è più e la rottura prolungata bolognese lancia i romagnoli avanti 73-76 a 2’12“ dalla fine. Due triple di Marini chiudono poi i conti.