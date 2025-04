Fortitudo sconfitta in casa da Cividale: playoff a rischio

FORTITUDO

79

CIVIDALE

86

FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 9, Mian 19, Gabriel 7, Freeman 12, Panni 8, Aradori 11, Cusin 4, Battistini, Menalo ne, Bonfiglioli ne, Ferrucci Morandi ne. All. Caja.

UEB GESTECO CIVIDALE: Redivo 16, Lamb 15, Marangon 7, Dell’Agnello 12, Berti 2, Miani 7, Mastellari 17, Rota 5, Ferrari 5, Anumba ne, Piccionne ne. All. Pillastrini.

Arbitri: Caforio, Boscolo Nale, Bonotto.

Note: parziali 20-21, 37-44, 68-61. Tiri da due: Fortitudo 18/42; Cividale 15/26. TIri da tre: 12/25; 13/35. Tiri liberi: 7/12; 17/19. Rimbalzi: 38; 32.

Le friulane continuano a restare indigeste per la Fortitudo che dopo Udine cade in casa con Cividale. Brutto ko per una Fortitudo nervosa e che perde per strada Aradori, Gabriel e nel finale Mian e che vede complicarsi la rincorsa a un posto playoff.

Cividale dell’ex Stefano Pillastrini vince con merito di fronte a una Fortitudo che dovrà lavorare tanto in vista delle ultime tre sfide della stagione. Attilio Caja privo di Vencato e Sabatini recupera Panni dopo la distorsione alla caviglia di domenica scorsa. Parte meglio la Fortitudo, ma Cividale dopo aver rincorso per 7’ mette la freccia sul 14-15 e tiene avanti la testa. La formazione di Pillastrini cambia l’inerzia del confronto con il tiro dalla lunga distanza toccando prima il 24-32 e poi allungando sul 30-39.

La Flats Service continua a faticare, ma paradossalmente il fallo antisportivo fischiato a un nervoso Gabriel, dopo l’ennesimo battibecco con Dell’Agnello, favorisce la Fortitudo che sotto 39-46 piazza un parziale di 13-4 e si riporta avanti 52-50. Sembra la svolta al match, Pillastrini chiede tempo e predica calma, Cividale prova a rimettersi in carreggiata sul 57-59. La Fortitudo perde per strada Aradori, che commette quarto fallo e quinto con un tecnico, ma trova Mian e Panni e una difesa che soffoca l’attacco friulano, ex Mastellari a parte, portandosi avanti 68-59 sl 29’. Sembra fatta, ma Cividale ribalta definitivamente la partita con un parziale di 0-15 con 8 punti di fila e si porta avanti 72-80 al 3’ dalla fine.

Nel finale sono ancora Mian e Panni gli ultimi ad arrendersi, ma non basta. Domenica la Effe torna in campo al PalaFiera di Forlì per affrontare la UniEuro, prima di tornare a giocare al PalaDozza, il giorno di Pasquetta (palla a due alle 20,45) nel posticipo con Rimini.