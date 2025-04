Fortitudo sfida Rimini a Pasquetta: punti pesanti in palio al PalaDozza

Sarà una Pasqua di attesa e di preparazione per la Fortitudo. Lunedì, per il giorno di Pasquetta la Flats Service di coach Attilio Caja sfida Rimini nella penultima giornata di campionato.

Al PalaDozza e in diretta Rai Sport, in palio ci saranno punti pesanti sia per Rimini, che per una Fortitudo che, reduce da tre sconfitte consecutive vuole invertire la rotta per puntare a conquistarsi un posto al sole nei playoff e non dover passare dalle forche caudine dei play in.

"Dopo la sconfitta di Forlì, dove siamo stati seguiti da una meravigliosa cornice di pubblico, con la nostra prova caratterizzata da un’ottima prova difensiva non seguita da buone percentuali al tiro, ritroviamo al PalaDozza un’altra partita molto sentita – sottolinea l’assistente allenatore Marco Carretto –. Rimini ha ancora l’ambizione del primo posto nella griglia playoff, essendo sfumata solo domenica la promozione diretta".

Poi Carretto parla proprio degli avversari. "È la squadra con più talento del campionato, soprattutto negli esterni e capace di ribaltare spesso punteggi avversi, cosa avvenuta anche con noi all’andata, con parziali di grande energia e qualità. Limitare con difesa di squadra le guardie Marini, Robinson, Grande e Tomassini sarà il punto chiave della partita, insieme ad impattare l’energia dei lunghi Camara e Johnson".

L’allenatore bolognese si sofferma sulla situazione infortunati. "Confidiamo ancora nel rientro di Vencato e Aradori, da monitorare quotidianamente". Anche se le speranze di averli in campo lunedì sembrano ridotte ai minimi termini.

Fronte Rimini la formazione di coach Sandro Dell’Agnello arriva al PalaDozza dopo la sconfitta, con l’onore delle armi, della sfida con Udine di domenica scorsa. "Ci attende una partita dai molteplici significati – sottolinea il vice allenatore Sergio Luise – se vinciamo saremmo aritmeticamente primi nella griglia playoff indipendentemente dai risultati degli altri, oltretutto questo è un derby molto sentito, quindi ci sono tutti i presupposti per dare vita ad una partita nella quale si dovrà battagliare e stare attenti per tutti i 40 minuti".

Oggi intanto si gioca tutto il resto della giornata di campionato, dove spicca il confronto interno di Forlì che ospita Brindisi e la trasferta ad Avellino di Cantù.

Le altre gare: Cividale-Cento, Urania Milano-Libertas Livorno, Nardò-Orzinuovi, Pesaro-Udine, Avellino-Cantù, Rieti-Juvi Cremona, Torino-Piacenza, Vigevano-Verona, Forlì-Brindisi.

La classifica: Udine 56; Rimini 50; Cantù 46; Forlì 44; Verona, Rieti e Cividale 42; Urania Milano e Fortitudo Flats Service Bologna 40; Avellino, Pesaro, Torino e Brindisi 38; Orzinuovi 32; Cento 28; Juvi Cremona 26; Libertas Livorno 24; Vigevano 22; Nardò 20; Piacenza 14.