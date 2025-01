Basket, Serie A: stasera scatta la 14^ giornata: orari e dove vedere le gare

Bologna, 4 gennaio 2025 – Il primo appuntamento del 2025 del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai è la quattordicesima giornata che scatterà questa sera con ben due anticipi. Il sipario sul nuovo anno del basket italiano si alzerà alle 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 2) quando partirà la sfida tutta a tinte biancoblù tra la Nutribullet Treviso, reduce dai due ko rimediati di contro Sassari e Milano, e la Germani Brescia, la quale si presenta alla palla a due con una striscia vincente di sette gare consecutive all’attivo, le quali le hanno permesso di agganciare in vetta Trento. Un aiuto a Brescia per raggiungere la prima posizione in classifica lo ha dato la Bertram Derthona Tortona, che ha fermato la corsa di Trento e adesso punta al quarto successo di fila: per raggiungerlo, però, i piemontesi dovranno superare il Napoli Basket nella sfida delle 20.45 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), che non può più sbagliare e deve giocoforza conquistare punti per tentare di risalire la classifica.

Le gare di domenica 5 gennaio

Domani, domenica 5 gennaio, si tornerà in campo alle ore 12, quando al PalaSerradimigni di Sassari scenderanno in campo il Banco di Sardegna padrone di casa e la Openjobmetis Varese (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 2); i sardi sono senza ombra di dubbio una delle formazioni più in forma del momento, visto che hanno raccolto quattro successi nelle ultime cinque uscite ma Varese ha tutte le intenzioni di dare continuità al sigillo ottenuto in volata contro Napoli. Partirà invece con una sfida decisamente probante come quella contro l’EA7 Emporio Armani Milano, in programma alle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), l’avventura sulla panchina dell’Estra Pistoia del coach sloveno Gasper Okorn, che ha ereditato il testimone da Zare Markovski diventando il terzo allenatore dei biancorossi che stanno sin qui vivendo una stagione piuttosto complicata. Milano arriva invece al match piuttosto galvanizzata dopo la vittoria ottenuta in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne. Punti preziosi per la conquista di un posto alle Final Eight oltre a Milano li cerca anche la Pallacanestro Trieste che alle ore 17.30 va a far visita alla Givova Scafati alla Beta Ricambi Area – Palamangano (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN). Tre quarti d’ora più tardi, alle ore 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ed in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre) andrà in scena il match di cartello della giornata: al Taliercio di Mestre si affronteranno l’Umana Reyer Venezia, che ha ripreso quota e fiducia dopo le vittorie in campionato contro Trieste e in Eurocup contro la corazzata Valencia, e la matricola Trapani Shark, già cerca di un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Dopo il passo falso con Tortona, la Dolomiti Energia Trento ha invece tutte le intenzioni di riprendere la sua corsa già nella gara delle 18.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) in casa contro la Vanoli Cremona che sarà guidata da Pierluigi Brotto a seguito della separazione da coach Cavina. La giornata si chiuderà poi con il derby emiliano, che vedrà – a partire dalle 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) – l’Unahotels Reggio Emilia sfidare la Virtus Segafredo Bologna; due squadre già certe di un posto in Coppa Italia.