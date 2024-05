Playoff Nba, fra New York e Indiana sarà decisiva gara 7

Milano, 18 maggio 2024 – Non solo Denver-Minnesota: anche la serie di playoff New York-Indiana verrà decisa a gara 7. Questo dopo il successo dei Pacers sul parquet amico della Gainbridge Fieldhouse nel sesto episodio. I padroni di casa si impongono per 116-103, grazie soprattutto al parziale di 32-21 piazzato nel secondo periodo. I Knicks reggono nella prima frazione, chiusa addirittura davanti, per poi perdere terreno terreno a causa di un primo tempo tutt'altro che positivo di Brunson, che non segna praticamente mai, e dell'ennesimo infortunio. Dopo Randle, Robinson, Bogdanovic e Anunoby (quest'ultimo è l'unico che ha possibilità di recuperare), anche lo stakanovista Hart è costretto a fermarsi ai box e la sua presenza per il settimo atto della serie è quantomeno in dubbio.

Siakam uomo copertina

Sotto di 10 lunghezze all'intervallo, la franchigia della Grande Mela paga dazio anche nel terzo quarto, nel quale non riesce ad avvicinarsi ai rivali. Anzi, Indiana allunga con Haliburton e McConnell, che termineranno la sfida con 15 punti a testa (il play ci aggiunge pure 9 assist distribuiti in favore dei compagni). Ma l'uomo copertina per la truppa di coach Carlisle è Siakam, che in 31 minuti di utilizzo colleziona 25 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, con un plus/minus di +20. Anche Turner e Nembhard garantiscono un ottimo contributo, segnando rispettivamente 17 e 15 punti. A New York invece non basta la crescita nel secondo tempo di Brunson, autore al 48' di 31 punti (ma con con 11/26 dal campo), perché i locali toccano pure il +20 (99-79) dopo la bomba di Nembhard. Di fatto il match è già in archivio e gli ultimi minuti di partita servono esclusivamente per fissare il risultato finale.

I precedenti in gara 7

Sarà quindi necessaria gara 7 - in programma domenica alle 21.30 ora italiana (diretta su Sky Sport Uno, anche in streaming sul sito) per stabilire chi raggiungerà Boston nella finale della Eastern Conference. E se si parla di gara 7 in una serie fra New York e Indiana, la mente non può che andare agli anni Novanta. Nel 1994 e nel 1995, queste due franchigie si trovarono l'una contro l'altra ai playoff e servì proprio la settima partita. La prima volta furono i Knicks ad avere la meglio, mente l'anno successivo i Pacers piazzarono il colpaccio al Madison Square Garden.

Leggi anche: Playoff Serie A basket: Brescia prima semifinalista. Milano sbanca Trento