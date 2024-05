Playoff Nba, New York vola sul 2-0 contro Indiana. Jokic Mvp per la terza volta

Milano, 9 maggio 2024 - New York vola sul 2-0 contro Indiana nella serie del secondo turno dei playoff Nba. I Knicks mantengono imbattuto il Madison Square Garden anche nel secondo appuntamento, imponendosi per 130-121 e mettendo adesso spalle al muro i Pacers, che in occasione di gara 3 in casa dovranno necessariamente riscattarsi. La franchigia della Grande Mela è più forte anche della sfortuna: Brunson si fa male nel primo periodo al piede destro, salta tutto il secondo quarto, ma poi nella ripresa rientra e segna 24 punti dei suoi 29 punti finali. Stop anche per Anunoby, costretto a dare forfait per la parte finale del match.

Il racconto della sfida

Nel primo quarto, New York comincia meglio, va a +8, ma poi perde Brunson e l'equilibrio torna a regnare, tanto che al 12' il tabellone luminoso recita 36 pari. Nella seconda frazione, senza il loro leader, i locali vedono gli avversari scappare via, trascinati soprattutto da Toppin e McConnell. All'intervallo Indiana conduce di 10 lunghezze e per i Knicks sembra mettersi davvero male. Ma al ritorno sul parquet per la ripresa, riecco Brunson e la musica cambia. New York piazza un parziale di 36-18 nel terzo quarto e si riprende il comando della partita. Nel quarto periodo, con Anunoby out (28 punti fino a quel momento) Brunson realizza 14 punti e, ottimamente supportato da DiVincenzo (28 punti) e Hart (doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi), mentre dall'altra parte non bastano i 34 punti di un Haliburton decisamente diverso rispetto a quello di gara 1.

Jokic Mvp

Mentre i playoff vanno avanti, gli ultimi premi individuali vengono assegnati. Il titolo di Mvp della regular season va a Nikola Jokic, che diventa così il nono giocatore nella storia della Nba a conquistare per tre volte questo riconoscimento dopo Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, LeBron James, Wilt Chamberlain, Moses Malone, Larry Bird e Magic Johnson. In questa annata, il centro serbo dei Denver Nuggets ha viaggiato ad una media a partita di 26.4 punti, 12.4 rimbalzi e 9 assist, con ben 25 triple doppie. Battuti Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic, rispettivamente secondo e terzo. Più indietro Giannis Antetokounmpo e Jalen Brunson.

