Playoff Nba: Boston elimina Miami, super Doncic fa volare Dallas contro i Clippers

Milano, 2 maggio 2024 – Boston avanza al secondo turno, eliminando Miami in gara 5 e vendicando così la sconfitta patita nella finale della Eastern Conference di un anno fa. Dallas invece piazza un altro colpo a Los Angeles e adesso ai Mavericks manca solo una vittoria per mandare a casa i Clippers. Questi i verdetti delle due partite di playoff Nba disputate nella notte, entrambe sostanzialmente senza storia. I Celtics non si lasciano sfuggire l'occasione di chiudere sul parquet amico la serie con gli Heat, che vengono travolti al Td Garden con il risultato di 118-84. Assenze da una parte e da quell'altra alla palla a due: coach Mazzulla è costretto a rinunciare a Porzingis, mentre coach Spoelstra deve fare a meno di Butler, Rozier e pure Jaquez. La partenza dei locali è fenomenale, dato che nel primo periodo Tatum e compagni siglano la bellezza di 41 punti. Gli ospiti invece ne mettono a referto appena 23, palesando delle difficoltà offensive che caratterizzeranno il gioco di Miami per tutta la durata dell'incontro. La strada è segnata e, dopo l'intervallo, Boston assesta il colpo del definitivo ko con un terzo periodo da 30-20 di parziale. I migliori marcatori sono Brown e White, entrambi con 25 punti. Al secondo turno i Celtics affronteranno la vincente di Cleveland-Orlando (serie attualmente sul risultato di 3-2 per i Cavaliers).

Clippers con le spalle al muro

Fra Clippers e Mavericks continuano a registrarsi vittorie in trasferta. Stavolta è il turno dei texani, che devastano gli avversari, espugnando la Crypto.com Arena per 123-93. Dopo un primo periodo in equilibrio, Dallas traccia il solco fra seconda e terza frazione con un break di 64-45. Nonostante le 20 lunghezze di vantaggio, la truppa allenata da coach Kidd non alza il piede dall'acceleratore nell'ultimo quarto e per i padroni di casa è notte fonda. I losangelini, privi di Leonard, vengono traditi dalle altre loro stelle (Harden, Westbrook e George totalizzano 28 punti con 8/36 dal campo), mentre quella di Doncic brilla. Lo sloveno fa la voce grossa, finendo con 35 punti e 10 assist. Adesso a dividere Irving e soci dalla serie con gli Oklahoma City Thunder c'è solo un successo, che i Mavs cercheranno di ottenere in gara 6 in programma in Texas.

