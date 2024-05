Basket serie A: il fatturato bianconero più che raddoppiato dalla stagione del Covid, passando da 11 a 25 milioni. Virtus, Lundberg pronto per la gara con Trento

Un’occhiata alla palestra e un’altra ai bilanci. Si rivede, dopo lo stop legato all’ultima trasferta a Casale Monferrato, per incrociare la strada di Tortona, anche Iffe Lundberg.

Il danese dovrebbe riprendere il suo posto domenica, alla Segafredo Arena, per l’ultima gara della stagione regolare. Contro Trento la Virtus sarà padrona del proprio destino: vincere significherebbe avere la certezza del primo posto, avendo sempre l’eventuale bella – da questa stagione tutte le serie saranno al meglio delle cinque partite – in casa. Un ko comporterebbe l’attesa del risultato di Cremona, dove giocherà l’Olimpia. In caso di sconfitta di Milano, la Virtus sarà comunque prima, se vince l’Olimpia passerà nel derby lombardo – e la Virtus appunto dovesse cadere – il primato sarebbe dei campioni d’Italia in carica. Dan Peterson, intanto, che in Virtus ha vinto lo scudetto nel 1976, è stato inserito anche nella Fiba Hall of Fame.

Capitolo bilanci, infine. Sul sito Sport e Finanza sono stati analizzati i bilanci, dal 2020 al 2023 delle due rivali, Olimpia e Virtus, che forse si ritroveranno per la quarta volta consecutiva nella finale scudetto. Dalla stagione del Covid al 2023, l’incremento del fatturato bianconero ha avuto una crescita di più del 100 per cento, passando da 11.653.682 euro a 25.367.994.

Sono ovviamente, nello stesso periodo, complice anche lo sbarco in Eurolega, aumentati i costi legati agli stipendi, passati a 6 a 20 milioni.

a. gal.