Playoff Nba, Doncic e Irving stendono Minnesota: Dallas piazza il colpo in trasferta

Milano, 23 maggio 2024 – Il magico duo Doncic-Irving fa il colpaccio: gara 1 di finale playoff della Western Conference sorride a Dallas, che espugna il parquet del Target Center di Minnesota. I texani si impongono 108-105, grazie soprattutto ai suoi due talenti principali, che combinano per 63 punti. Se Irving consente ai Mavericks di restare in scia degli avversari nel primo tempo (62-59 per i Timberwolves), Doncic nella ripresa spinge i suoi al successo, segnando nel finale i canestri decisivi, oltre a quello di Washington che vale il definitivo sorpasso ai danni dei padroni di casa, a cui non bastano i 24 punti di McDaniels e la doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi di Edwards. Nel secondo appuntamento, la truppa allenata da coach Finch non potrà permettersi passi falsi, onde evitare di compromettere la serie e di spostarsi a Dallas sotto 0-2.

Il racconto del match

Dai blocchi di partenza scatta meglio Minnesota, che nel primo periodo - per la precisione al 7' - tocca il +9 sul 21-12 dopo la tripla di Edwards. La reazione dei viaggianti è veemente: il break di 11-0 - ispirato dai canestri in acrobazia di Irving - significa sorpasso. I Timberwolves, che trovano un ottimo McDaniels (4/4 al tiro da 3 punti), non ci stanno e a loro volta rispondono con un contro parziale di 12-4 che significa 33-27 al 12'. L'inerzia resta in mano ai locali anche in avvio di seconda frazione, con Anderson a punire più volte la difesa di coach Kidd. Ma la fuga non riesce a Minny, che al massimo colleziona un vantaggio di otto lunghezze sul 62-54 grazie alla bomba di Edwards. Nei secondi finali di primo tempo i texani pizzano un 5-0 che all'intervallo scrive 62-59 sul tabellone luminoso. Al 24' sono già 24 i punti firmati da Irving.

Il terzo periodo è all'insegna dell'equilibrio e del basso punteggio. Doncic comincia a dominare il gioco e i Mavs mettono anche la testa avanti, ma all'inizio dell'ultima frazione devono recuperare una lunghezza. Minnesota parte con due triple, ma sull'altro fronte Doncic sigla sette punti consecutivi che riportano in vantaggio Dallas. L'attacco dei Timberwolves si blocca e così gli ospiti ne approfittano per volare addirittura a +8 sul 97-89, quando mancano poco più di sette minuti al termine della contesa. Nel momento di maggiore difficoltà, la formazione di casa si aggrappa a Edwards e Towns, con quest'ultimo a mandare a bersaglio la bomba del contro sorpasso sul 99-98. Edwards fa anche +4 a 3’37’’ dalla fine, ma dietro l'angolo c'è il break di 8-0 dei Mavericks, trascinati da Doncic e Washington. Break che si rivela determinante, perché la formazione di coach Finch non è più in grado di colmare il solco scavato.

