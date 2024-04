Playoff Nba, Phoenix eliminata: Minnesota passa il turno. New York e Indiana volano sul 3-1

Milano, 29 aprile 2024 – Finisce la stagione di Phoenix, eliminata 4-0 da Minnesota al primo turno dei playoff Nba. Anche Minnesota rischia di andarsene a casa dopo la sconfitta in gara 4 a Indianapolis, con i Pacers adesso avanti 3-1. Stesso discorso per Philadelphia, sotto di due vittorie rispetto a New York. Totale equilibrio invece fra Dallas e Clippers, dopo il successo dei losangelini, che si portano sul 2-2.

Edwards show

Cominciamo da Minnesota, la prima squadra dell'intero tabellone a qualificarsi al secondo turno. Trascinati da un sontuoso Edwards, autore di 40 punti, i Timberwolves passano sul campo di Phoenix per la seconda volta consecutiva, mettendo fine alle speranze dei Suns, una delle più grandi delusioni della stagione. La franchigia dell'Arizona cade 122-116, nonostante la prova da 49 punti di Booker e quella da 33 punti (oltre a 9 rimbalzi) di Durant. Dietro di loro però, almeno a livello offensivo, c'è il vuoto. Beal, l'altro miglior attaccante dei padroni di casa, si ferma a 9 punti. Dall'altra parte, insieme alla stella di Edwards, brilla anche quella di Towns, che fa registrare una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi. Adesso Minny attende di scoprire chi sarà la sua avversaria al prossimo turno: i Denver Nuggets oppure i Los Angeles Lakers?

Succede di tutto a Dallas

A proposito di Los Angeles: i Clippers vincono una partita incredibile in quel di Dallas. Pur senza Leonard, la truppa allenata da coach Lue parte a razzo e nel secondo periodo arriva a toccare un clamoroso +31. Sembra onestamente finita, ma mai dare per morta una squadra che può contare sul talento di Doncic e Irving. Lo sloveno timbra una tripla doppia da 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, mentre l'ex Cleveland raggiunge quota 40 punti, segnando pure il canestro del sorpasso. La pazzesca rimonta dei Mavericks però è inutile, perché Harden e George (entrambi a segno con 33 punti) infilano i canestri che decidono la sfida in favore dei Clippers. Sfida che va in archivio sul 116-111 per i losangelini.

Philadelphia e Minnesota con le spalle al muro

Mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno i Knicks, che escono da gara 1 disputata a Philadelphia con il punto dei 3-1. Brunson è indomabile (47 punti e 10 assist per lui) e i Sixers devono arrendersi in volata per 97-92. Embiid conclude la sua partita con 27 punti, ma nell'ultima frazione mette a referto appena 1 punto: la condizione fisica del centro è chiaramente distante dall'essere al 100%. Come la compagine di coach Nurse, anche Milwaukee è con le spalle al muro. Privi di Giannis Antetokounmpo e Lillard, i Bucks perdono ancora a Indianapolis, stavolta per 126-116, e vedono l'eliminazione ad un passo. Lopez (27 punti), Middleton (25 punti e 10 rimbalzi) e Beasley (20 punti) ci provano, così come Gallinari, che disputa 12 minuti realizzando 6 punti, ma i Pacers - se queste sono le condizioni - sono più forti. Ci pensano Turner (29 punti) e Haliburton (24 punti) a spingere i compagni sul 3-1.

