Playoff Nba, Haliburton ed Edwards decisivi. Phoenix ad un passo dall'eliminazione

Milano, 27 aprile 2024 - Minnesota ad un passo dalla qualificazione al turno successivo, Indiana e Dallas avanti rispetto Milwaukee e Clippers. Sono questi i verdetti della notte Nba. La partita più spettacolare? Quella fra Pacers e Bucks, che si decide all'overtime dopo 48 minuti nei quali la squadra allenata da coach Carlisle era stata avanti anche di 19 lunghezze nel primo tempo. A tenere a galla gli ospiti è Middleton, che chiuderà con 42 punti la gara (suo massimo in carriera). Nonostante la rimonta subita lungo il corso dell'incontro, Indiana è in vantaggio di tre lunghezze a pochi secondi dalla conclusione dei regolamentari, grazie ai liberi di Nesmith. I locali scelgono di non spendere fallo e vengono puniti proprio da Middleton, che con una super tripla manda la sfida al supplementare. L'equilibrio la fa da padrone, Middleton riesce di nuovo a impattare il risultato con un'altra bomba, ma l'ultima parola è di Haliburton, che si inventa il gioco da tre punti che sancisce il risultato finale di 121-118 e che regala il 2-1 ai suoi. Il playmaker mette così la ciliegina sulla torta ad una prova in tripla doppia, con 18 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Il miglior marcatore dei Pacers è però Turner, autore di 29 punti. Dall'altra parte, oltre a Middleton, ci sono i 28 punti di un Lillard con problemi fisici (e da 8/20 al tiro) e la doppia doppia da 17 punti e 18 rimbalzi di Portis.

Doncic e Irving guidano i Mavs

Dopo aver perso gara 1 a Los Angeles, Dallas ottiene la seconda affermazione consecutiva contro i Clippers e va in vantaggio nella serie. In Texas l'incontro va in archivio sul 101-90. Per i padroni di casa brillano come sempre le stelle di Doncic e Irving, che combinano per 43 punti, con lo sloveno a collezionare pure 10 rimbalzi e 9 assist. Per le speranze dei viaggianti non sono sufficienti le prestazioni da 21 punti ciascuno di Powell e Harden. Leonard e George faticano in attacco (appena 16 punti in due), Westbrook - come Washington per i Mavericks - si fa espellere e nell'ultimo periodo la truppa allenata da coach Lue sprofonda anche a -21.

Phoenix vicina all'eliminazione

E' vicina al baratro Phoenix. Nonostante l'inversione di campo, i Suns cedono il passo a Minnesota pure in gara 3 e adesso ai Timberwolves manca solo un ultimo successo per avanzare al turno successivo nel tabellone della Western Conference. Dopo un primo tempo combattuto (+6 per la formazione di coach Finch), la franchigia dell'Arizona subisce un parziale di 36-20 nella terza frazione e di fatto la partita è già chiusa. Durant e compagni, dopo essere scivolati a -24, dimezzano lo scarto, ma il tentativo di rientrare in corsa è inutile, perché dall'altra parte c'è un Edwards in stato di grazia e che manda a referto 36 punti. Ottimo anche l'apporto di Gobert (doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi) e Towns (18 punti e 13 rimbalzi), mentre per i Suns ci sono i 28 punti di Beal, i 25 di Durant e i 23 di Booker.

