Virtus e Zizic, c’è un finale da riscrivere. Può essere lui il "nuovo" acquisto ai playoff

I duecentodieci centimetri per un peso forma di centoventi chili sono un bagaglio troppo prezioso perché la Virtus possa permettersi di continuare ad assegnare ad Ante Zizic un ruolo di comprimario. Fino a qui in campionato il centro croato ha avuto uno spazio discreto stando in campo una media di 18.8 minuti realizzando 10 punti a partita con 5.8 rimbalzi. Le cifre non sono da buttare via, ma spesso dopo il suono dell’ultima sirena si è avuta l’impressione che dal giocatore nato a Spalato potesse dare qualcosa di più. Una impressione condivisa da tanti, così come era altrettanto comune l’opinione che quel suo giocare con il freno a mano tirato dipendesse dal fatto che, in pratica, non c’era stato il tempo necessario per inserirlo.

Zizic è arrivato a Bologna all’inizio di gennaio e tra i ritmi al limite della follia in Eurolega e lo spazio per l’attività per la nazionale effettivamente non ci sono state le possibilità per consegnargli un ruolo centrale all’interno delle rotazioni bianconere. Con l’uscita della V nera dalla competizione continentale ora lo scenario è cambiato da qui ai playoff c’è lo spazio per questo avanzamento di stato. Sebbene non ci sia più Milos Teodosic la squadra virtussina continua a essere sia il miglior attacco del campionato con i suoi 88.4 punti segnati ad incontro sia il sistema che produce più assist confezionandone una media di 21.9 a partita. Sfruttare questa voglia di passarsi la palla per farla arrivare nelle mani del suo centro lì sotto canestro può diventare una importante arma in più, anche perché nei playoff aumenta la fisicità del gioco e poter confidare su un elemento che possa fare a spallate è uno degli elementi che è mancato ai bolognesi nelle due serie finali precedenti. I regolamenti della serie A italiana obbligheranno Banchi a fare una scelta di volta in volta potendo schierare solo sei stranieri degli otto che sono tesserati per la V nera.

Detto che quando il gioco si fa duro per esperienza, talento e carriera vincente con si può rinunciare ad un elemento come Bryant Duston, se Zizic riuscirà a mescolarsi definitivamente con il resto della squadra Jordan Mickey potrebbe finire ai margini delle rotazioni. Per professionalità e per attaccamento alla maglia la decisione potrebbe sembrare ingenerosa, ma anche in questa seconda parte di stagione il lungo statunitense non riesce ad avere un rendimento uniforme e questo è un punto debole che ha messo in mostra anche nella stagione passata e che sembra essere un suo limite. Il fatto che nel reparto dei lunghi solo Achille Polonara abbia passaporto italiano probabilmente costringerà la panchina bianconera a non fare scelte definitive sul giocatore ma mandare in tribuna, ma è anche vero che qualora si dovesse trovare un assetto efficace con Zizic sarebbe complicato andare nuovamente a cambiare le carte in tavola.