Playoff Nba, Denver e Indiana avanti tutta: in parità le serie contro Minnesota e New York

Milano, 13 maggio 2024 - Denver e Indiana pareggiano le serie contro rispettivamente Minnesota e New York. Ancora una volta fra Nuggets e Timberwolves ci scappa una vittoria esterna, la quarta su altrettanti incontri. Ed ecco allora che i campioni in carica si rialzano dopo aver perso le prime due partite casalinghe, imponendosi in gara 4 con il risultato di 115-107. Dopo un primo quarto nel quale le due avversarie sono a contatto (+5 per gli ospiti), nel secondo la truppa allenata da coach Malone cambia marcia e vola in doppia cifra di vantaggio sfruttando l'ottimo impatto della propria panchina. Minnesota si aggrappa a Edwards, che chiuderà l'incontro con la bellezza di 44 punti, ma nel finale di primo tempo incassa cinque punti in un amen, fra i quali la tripla da metà campo di Murray (19 punti per lui al 48'). All'intervallo il tabellone luminoso recita 64-49 in favore di Denver. Nella ripresa, grazie in particolare a Jokic (autore di 35 punti, di cui 16 nell'ultimo periodo), i Nuggets - trascinati pure da un Gordon da 27 punti - controllano i tentativi di rimonta dei padroni di casa, costretti quindi ad alzare bandiera bianca per la seconda partita consecutiva al Target Center. Adesso la serie si sposta di nuovo alla Ball Arena: il fattore campo verrà finalmente confermato oppure assisteremo all'ennesimo colpo "on the road"?

Indiana a valanga

Come Denver, anche Indiana non fallisce l'occasione di pareggiare la serie. A differenza dei Nuggets però i Pacers lo fanno fra le mura amiche e in maniera ancora più netta. Alla Gainbridge Fieldhouse gara 4 contro New York va in archivio sul 121-89. Non c'è storia fin dalla prima frazione, nella quale i ragazzi guidati da coach Carlisle rifilano uno scarto di 20 lunghezze (34-14) ai malcapitati Knicks, privi ancora di Anunoby. Il disavanzo fra le due formazioni sale ulteriormente nel secondo e nel terzo quarto, e al 36' siamo addirittura sul +38 in favore di Haliburton (20 punti) e compagni. Brunson viene fermato a quota 18 punti, mentre dall'altra parte si segnalano anche la doppia doppia da 15 punti e 10 assist di McConnell e i 14 punti a testa per Siakam e Toppin. La serie ora torna al Madison Square Garden per una gara 5 che si annuncia di fondamentale importanza.

Leggi anche: Virtus, i campioni al servizio del gruppo. Difesa e unione le chiavi per vincere