Playoff Nba, vittorie thrilling per Denver e New York. Anche Cleveland vola sul 2-0

Milano, 23 aprile 2024 - Denver, New York e Cleveland volano sul 2-0 contro rispettivamente Los Angeles Lakers, Philadelphia e Orlando, ma che rischio per i campioni in carica e i Knicks, che vanno ad un passo dal ko, che avrebbe riportato le loro serie playoff in parità. Partiamo dai Nuggets, che stendono LeBron James e compagni per 101-99 grazie all'invenzione sulla sirena di Murray, che segna in faccia a Davis l'arresto e tiro che vale il successo. Una vittoria insperata per la truppa di coach Malone, che si ritrova anche sotto di 20 lunghezze nel corso del terzo periodo. A trascinare i gialloviola sono Davis (32 punti e 11 rimbalzi), James (26 punti e 12 assist) e Russell (23 punti). Denver tuttavia non si perde d'animo e punto dopo punto recupera l'intero svantaggio grazie a super Jokic (tripla doppia da 27 punti, 20 rimbalzi e 10 assist), ad un Porter Jr. da 22 punti e a Murray, che impatta il risultato dalla lunetta, quando manca un minuto al termine. LeBron riporta davanti gli ospiti, Murray risponde, James stavolta sbaglia e l'ultima azione premia il talento del canadese, che con i punti numero 19 e 20 della sua gara manda sul 2-0 i Nuggets.

Phila la butta via

Finale thrilling anche al Madison Square Garden di New York, dove i padroni di casa piazzano la clamorosa rimonta da -5 nell'ultimo minuto di gioco e si impongono ai danni di Philadelphia con il risultato di 104-101. Succede di tutto nella volata finale. Brunson infila la bomba del -2, ma i Sixers hanno a disposizione una rimessa dal fondo. Rimessa che viene gettata via, perché Maxey perde palla, DiVincenzo spara la bomba del sorpasso ma sbaglia, il rimbalzo è preda di Hartenstein che regala al compagno italo-americano un'altra chance, che il numero 0 dei Knicks non si lascia sfuggire. La replica degli ospiti è affidata a Maxey, che viene stoppato da Hartenstein. A mandare i titoli di coda sul match sono i liberi di Anunoby. Per New York ci sono 24 punti di Brunson, 21 di Hart (con anche 15 rimbalzi) e 19 di DiVincenzo, mentre per Phila non sono sufficienti le doppie doppie di Maxey (35 punti e 10 assist) e di Embiid (34 punti e 10 rimbalzi).

Mitchell guida i Cavs

Decisamente più comoda la vittoria di Cleveland contro Orlando, sconfitta per 96-86. I Cavaliers, spinti dai 23 punti di Mitchell e dalla doppia doppia da 16 punti e 20 rimbalzi di Allen, controllano le operazioni fin dalla palla a due, arrivando anche a +22 nella ripresa. I Magic hanno una reazione nonostante le difficoltà offensive e riducono lo scarto fino a -9 nella frazione di chiusura. Ma a quel punto è di nuovo Mitchell a salire in cattedra, assestando i colpi del ko agli avversari.

Leggi anche: Eurolega, al via i playoff: orari e dove vedere le gare