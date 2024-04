Eurolega, al via i playoff: orari e dove vedere le gare

Bologna, 23 aprile 2024 – L’attesa è finita: i playoff di Eurolega sono pronti a prendere il via. A pochi giorni dalla lotteria dei play-in che ha sancito l’entrata nelle magnifiche otto di Maccabi Tel Aviv e Baskonia Vitoria, questa sera cominciano infatti i quarti di finale al meglio delle cinque partite, che metteranno in palio i quattro posti alle Final Four, le quali si disputeranno alla Uber Arena di Berlino dal 24 al 26 maggio prossimi. Ad inaugurare i playoff sarà la sfida delle 19,30 (match in diretta su DAZN e Sky Sport) che vedrà protagonisti il Panathinaikos Atene e il Maccabi Tel Aviv: gli ateniesi, che avranno il vantaggio del fattore campo, dopo un inizio di stagione altalenante sono riusciti a risalire la china e a piazzarsi alle spalle del Real Madrid primo della classe grazie anche a un roster di assoluto livello in cui spiccano stelle del calibro dell’ex NBA Kendrick Nunn, di Kostas Sloukas e Mathias Lessort che sotto canestro potrebbe dar vita a una bellissima battaglia con il dirimpettaio Josh Nebo, che gli ultimi rumors di mercato danno vicino a Milano a partire dalla prossima stagione. Sul fronte del Maccabi, che pur avendo dovuto disputare tutta la stagione in campo neutro (a Belgrado) e senza pubblico è stato protagonista di una grande stagione culminata nel netto 113-85 rifilato al Baskonia nel play-in (gli israeliani sono stati anche di battere a domicilio il Pana), non vanno però trascurate anche le potenzialità di giocatori come Baldwin, Cleveland, Brown, Rivero, Sorkin e Colson.

Alle ore 21 (match in diretta su DAZN e Sky Sport in leggera differita) si alzerà poi la palla a due dell’attesissimo derby spagnolo tra il Real Madrid campione in carica e il Baskonia Vitoria. I “Blancos” hanno dominato in lungo e in largo la stagione pur avendo dovuto fare i conti con gli infortuni occorsi a diversi big come Sergio Llull e Walter Tavares, il quale assieme a Vincent Poirier compone una coppia di lunghi di primissima qualità. Giocatori come Campazzo, Hezonja, Yabusele Musa danno poi ancor più qualità, peso ed esperienza al roster e rendono il Real ancora una volta la favorita numero uno per il passaggio del turno e perché no anche della vittoria della coppa. Prima, però, ci sarà da superare l’ostacolo Baskonia che, galvanizzato dal successo al play-in contro la Virtus Segafredo Bologna, punta all’impresa affidandosi ai suoi trascinatori Chima Moneke, che ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto ai box nella sfida contro la Virtus, e all’estro di Marcus Howard, vera e propria rivelazione di questa stagione con i quasi 20 punti ad allacciata di scarpe.

Domani, mercoledì 24 aprile, si completerà poi il quadro delle gare 1: alle ore 19 (match in diretta su DAZN e Sky Sport) alla Salle Gaston Medecin di Montecarlo andrà in scena il primo atto del quarto di finale tra il Monaco e il Fenerbahce Istanbul: la sfida che almeno sulla carta si preannuncia più equilibrata: i monegaschi, trascinati dal funambolico fuoriclasse Mike James e dall’ex NBA Kemba Walker, che per senza numeri strabilianti si è calato perfettamente nella nuova realtà europea dando un contributo importante alla squadra, hanno il vantaggio del fattore campo e puntano al bis di partecipazioni alle Final Four. Un obiettivo non facile da raggiungere, però, contro un Fener che dall’arrivo di Jasikevicius in panchina ha completamente cambiato passo. L’ultima sfida prenderà poi il via alle 21 (diretta su DAZN e Sky Sport) e vedrà il Barcellona, squadra arrivata terza ma protagonista di una stagione un po’ altalenante, e l’Olympiacos Pireo che vuole recitare il ruolo di cenerentola e cercare di conquistarsi l’ennesima apparizione all’atto finale della competizione.