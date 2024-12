Basket Serie A: le partite della 12esima giornata e dove vederle

Bologna, 21 dicembre 2024 – C’è anche la dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket tra le sorprese sotto l’albero di Natale degli appassionati di pallacanestro italiana: il penultimo turno del 2024 si aprirà infatti oggi, sabato 21 dicembre, con la sfida delle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e DAZN) tra la Pallacanestro Trieste e la Vanoli Cremona, due squadre che stanno attraversando un momento della stagione per certi versi: i giuliani – che saranno ancora privi di Markel Brown, out per un problema al ginocchio – sono partiti forte per poi calare, rimediare quattro ko di fila e tornare al successo domenica scorsa contro la Virtus Segafredo. Quattro sono anche le sconfitte nelle ultime cinque uscite dalla formazione cremonese che cerca punti per risalire la china e allontanarsi dalla parte più bassa della classifica.

Le gare di domenica e di lunedì

Il resto del programma tra domenica 22 dicembre, che offre un piatto decisamente ricco, e lunedì. Si partirà alle ore 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2 e DAZN) con la gara del Taliercio tra l’Umana Reyer Venezia, vincente sì contro Bourg in Eurocup ma nel pieno di una crisi di risultati in campionato, dove sono arrivati quattro ko nelle ultime cinque gare giocate, e la Germani Brescia che si presenta invece in terra lagunare con una striscia vincente aperta di cinque successi. Cinque sono anche i successi consecutivi della Nutribullet Treviso – una delle squadre più in forma del momento – che alle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) andrà a far visita alla Dinamo Banco di Sardegna Sassari che arriva a questo appuntamento tutto a tinte biancoblù dopo il passo falso interno con Reggio Emilia. All’Estra Pistoia, invece, manca dal successo ottenuto il 3 novembre scorso proprio contro Sassari la gioia vittoria. I toscani proveranno a ritrovare quindi la via del successo nel match casalingo delle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) contro la Bertram Tortona, che in settimana ha rimediato il primo ko stagionale in Basketball Champions League. Sul fondo della classifica ancora a secco di punti c’è poi ancora il Napoli Basket che in settimana ha proseguito la sua rivoluzione del roster annunciando l’addio a Zach Copeland ma soprattutto i ritorni in biancoazzurro di Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, grandi protagonisti del successo in Coppa Italia dello scorso anno.

Possibile un loro esordio già nel derby campano di domenica alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre) contro la Givova Scafati, che a sua volta si è rinforzata ingaggiando l’ex Reggio Emilia Sacar Anim. Tutta biancorossa la sfida delle 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) tra la Unahotels Reggio Emilia e la Openjobmetis Varese. Il piatto forte della domenica sarà poi servito a partire dalle 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) quando scenderanno in campo la Dolomiti Energia Trento prima della classe, che domenica contro Trento ha rimediato il primo passo falso in campionato dopo dieci successi, e la Virtus Segafredo Bologna, reduce dal doppio turno in Eurolega in cui sono arrivati il ko con l’Olympiacos e la vittoria contro il Barcellona. Due sono invece le sconfitte europee settimanali della EA7 Emporio Armani Milano che lunedì alle 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) chiuderà la giornata con una sfida inedita ma molto interessante contro la neopromossa Trapani Shark: i biancorossi sono chiamati a interrompere la striscia negativa di tre sconfitte in campionato contro i siciliani che hanno invece una striscia vincente aperta di sei gare.