Basket, Serie A: la Virtus Bologna stende Reggio Emilia nel posticipo

Bologna, 22 aprile 2024 – Nel posticipo della 28° giornata di Serie A la Virtus Segafredo Bologna prova a dimenticare la delusione dovuta al mancato accesso ai playoff di Eurolega superando tra le mura amiche la Unahotels Reggio Emilia per 83-73. I felsinei festeggiano il ventesimo successo nel torneo raggiungendo a quota quaranta punti sia la Germani Brescia che l’EA7 Milano. Privi di Devontae Cacok e Alessandro Pajola, a prendersi la scena è stato Shengelia che ha iscritto a referto 15 punti nel giorno in cui il compagno di squadra Daniel Hackett tocca il traguardo delle trecento presenze nella competizione. Coach Banchi ottiene il primo successo contro il collega Priftis dopo l’eliminazione nei quarti delle ultime Final Eight di Coppa Italia. Galloway e soci restano al quinto posto in classifica a quota trenta a pari merito con la Dolomiti Energia Trentino.

Sono decisivi i parziali bianconeri nella seconda e quarta frazione

I biancorossi provano ad infastidire i padroni di casa già dopo l’alzata della palla a due. Zizic prova a far sentire la presenza nel pitturato con quattro punti con Polonara che riporta momentaneamente avanti i suoi. Gli emiliani tentano il primo strappo con Galloway che firma il 7-11 dalla linea della carità. Bologna cerca di recuperare lo strappo prima con Lundberg e po con Polonara che gioca da ex quest’appuntamento. L’altro ex della sfida ossia Michele Vitali trova il canestro e fallo che tiene ancora avanti i suoi sul 12-17. Il neoentrato Belinelli accorcia ancora le distanze con la bomba del 16-19: la Virtus ha definitivamente scaldato i motori in attacco riuscendo ad operare il sorpasso sull’asse Mickey – Lundberg (23-21). Una magia di Mascolo dall’arco e, qualche istante dopo, un’altra tripla a firma questa volta di Shengelia fissano il punteggio sul 29-23 dopo 10'. Nella seconda frazione Reggio Emilia cerca di restare nella contesa con Smith che tiene a sole quattro le lunghezze di svantaggio da recuperare. Il gap aumenterà in pochi minuti grazie al duo Belinelli-Shengelia che lanciano il proprio team sul +10 (39-29) con Priftis costretto a chiamare timeout.

La Segafredo cerca di ottimizzare al meglio le buone azioni di gioco grazie alla profondità di Zizic e all’atletismo di Cordinier. Dallaltra parte la Unahotels si affida all’esperienza dei suoi uomini migliori seppur chiudendo sotto di sedici punti all’intervallo (57-41). Al rientro dagli spogliatoi i bianconeri hanno in mano il pallino del gioco dando l’impressione di dover soltanto controllare il vantaggio costruito in precedenza che viene aggiornato al 63-47 al 24’. Qualcosa in attacco s’inceppa per la Virtus le cui polveri sembrano bagnate. Dapprima Black e Grant mettono in guardia la retroguardia di coach Banchi che riesce anche a farsi chiamare un fallo tecnico. Dalla lunga distanza Uglietti e Vitali riaprono l’incontro col 65-58. Bologna si ferma a solo otto punti iscritti a referto in dieci giri di lancette della terza frazione contro i diciassette dei viaggianti. Chillo sigla il -5 ma la Virtus è pronta a capitalizzare ogni errore dei reggiani e così ritorna la doppia cifra di scarto che si protrarrà fino al suono della sirena finale.