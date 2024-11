Virtus Bologna, torna l’Eurolega all’Unipol Arena con il Fener: dove vedere il match

Bologna, 19 novembre 2024 - Torna l’Eurolega all’Unipol Arena con la sfida in programma domani sera, alle 20.30 contro i primi della classe Fenerbahce Beko Istanbul. Reduce dalla vittoria di campionato con Sassari di domenica sera, la Virtus torna in campo per affrontare una nuova difficile sfide europea.

Per i ragazzi di Luca Banchi c’è il confronto con i primi della classe, i turchi del Fenerbahce “La gara contro il Fenerbahce, attuale capolista di EuroLeague, sarà un ulteriore test in grado di sollecitare la nostra capacità di resistenza, contro una squadra che vorrà imporre la propria fisicità, esperienza ed atletismo.

Approcceremo questa partita con la consapevolezza di dover limare errori che potrebbero rivelarsi cruciali, contro una squadra che sta attraversando un grande momento di forma, come testimoniato da una striscia di 5 vittorie consecutive, ben organizzata ed in grado di proporre quintetti estremamente versatili.”

Nella Virtus assente Nikola Akele, convocato dalla Nazionale Italiana per la finestra di Qualificazione ad Eurobasket 2025. “Ci attende un’altra battaglia. Veniamo da una serie di partite toste e dovremo essere bravi a trovare le energie per difendere il fattore campo contro una squadra molto fisica, ben attrezzata sotto canestro e con esterni forti - conferma Daniel Hackett -. Il Fenerbahce è sicuramente una delle pretendenti al titolo e dovremo mettere campo la nostra pallacanestro, giocare con aggressività e spirito di squadra cercando di conquistare la vittoria”.

Biglietti - Disponibili su Vivaticket, mentre la Biglietteria dell’Unipol Arena sarà aperta domani, mercoledì 20 novembre a partire dalle 18. Arbitri - Direzione di gara affidata a Perez, Nikolic, Kowalski.

Radio & Tv - Diretta tv su Sky Sport, Dazn e Nettuno Bologna Uno.