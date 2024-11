Virtus a Varese per una prova di maturità. Hackett recupera e mette nel mirino Madrid

Nella trasferta di oggi a Varese (ore 19 diretta Dazn) la Virtus va a caccia di un successo che le consentirebbe di mantenere l’imbattibilità in campionato, riagganciare Trento in vetta (ieri vincente su Trieste) e festeggiare un poker di vittorie tra serie A ed Eurolega. I lombardi occupano il penultimo posto in classifica in compagnia di Treviso, Sassari e Cremona avendo conquistato una sola vittoria nelle prime sei giornate e la settimana scorsa hanno anche ceduto Mannion a Milano. In queste condizioni non partono certamente con i favori del pronostico, ma questa situazione potrebbe essere un’arma a doppio taglio per la V nera che rischia di presentarsi all’appuntamento con la classica pancia piena essendo reduce dalla vittoria di venerdì con il Maccabi, mentre dall’altra c’è la motivazione di chi, avendo anche una grande tradizione cestistica alle spalle, vuole fare lo sgambetto a una big per dare un colore diverso ad una stagione fino a qui molto grigia.

Difficile dire se i tre successi ottenuti dalla formazione di Luca Banchi nell’arco di una settimana siano il frutto che il gruppo si è compattato oppure se hanno avuto l’effetto di unire un insieme di giocatori fino a farlo diventare una squadra. Quello che conta davvero è quello che succede dentro e fuori dal campo e se sul parquet tutti si stanno cercando in attacco e aiutando in difesa, nel tempo libero Will Clyburn sui social ha voluto celebrare il compleanno di Alessandro Pajola, che ieri ha soffiato sulle prime 25 candeline, postando la foto del play anconetano che festeggia la tripla della vittoria con gli israeliani. Segnali che pur con qualche fatica iniziale l’intesa e la conoscenza all’interno della truppa bianconera sta crescendo, nonostante le insistenti voci di cambiamento e se da una parte il club ha blindato la presenza dell’esterno francese Cordinier fino a fine stagione, dall’altra sarà possibile effettuare un nuovo innesto solo se Zizic e Grazulis saluteranno la compagnia.

In ogni caso Banchi oggi potrebbe rimettere pista anche Daniel Hackett, fermo da due settimane a causa di una distorsione alla caviglia destra. Il regista ha raggiunto Varese con la squadra e il suo utilizzo a Masnago potrebbe essere propedeutico alla gara di martedì sera, quando la Segafredo sarà ospite del Real Madrid. Pensare a una partita per volta è una filosofia di facciata e non è un segreto che lo staff tecnico provi a dare la priorità all’Eurolega almeno in questa prima fase della stagione. "Dopo la buona prestazione col Maccabi, ci attende una partita insidiosa per tanti motivi – spiega il vice di Banchi Daniele Parente -. Il campo caldo, la voglia di rivalsa che avranno i nostri avversari e soprattutto lo stile di gioco che Varese propone, un corri e tira che stresserà per tutti i 40’ la nostra difesa". Difesa che questa Virtus mette in campo a fasi alterne dando spesso spazio al suo smisurato talento offensivo. Arbitrano Giovannetti, Dori e Pepponi.