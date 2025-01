Virtus Bologna, Zanetti: “Io resto. Baraldi? Tutto ha una fine”

Bologna, 29 gennaio 2025 – Massimo Zanetti rimane, Luca Baraldi se ne va. Dalla conferenza stampa svolta ieri Centro Congressi del Savoia Hotel di Bologna, via San Donato 159 la notizia, per altra già trapelata ieri, era proprio dell’addio del ceo bianconero alla Virtus.

Una cambio di rotta chiaro e deciso, con una divisione di ruolo amministrativo, affidato al dottor Marco Comellini e la parte tecnico-sportiva affidata a Paolo Ronci.

Le dimissioni dal Cda

Si è parti ieri con l’annuncio di una conferenza stampa e la notizia della dimissioni di Massimo Zanetti dalla carica di presidente del Cda Virtus. Con lui si sono dimessi altri due consiglieri, Gualandi e Sermasi, pertanto il consiglio di amministrazione bianconero è decaduto e sarà da rifare. A breve andrà convocata un'assemblea dei soci, che al momento vede Zanetti detenere il 55% e Gherardi il 45% per ricostituirlo. Oggi dalle 11.30 si è proseguito con la conferma stampa le parole di Massimo Zanetti sono state chiarissime.

“Voglio spiegare la situazione e buttare un po’ di acqua sul fuoco, su questo incendio mediatico creato artificialmente già da qualche mese per far vedere che la Virtus è nel marasma, non c'è stato alcun problema e non vedo il motivo di questi atteggiamenti - esordisce il presidente - L’entrata di Gherardi era per consolidare di più la Virtus, e in funzione di un futuro che non so quando arriverà”.

Il nodo Gherardi

Zanetti ricusa di una frattura con il socio Carlo Gherardi, con il quale c’è piena condivisione anche sul nuovo cda bianconero. “Si è voluto a tutti i costi creare problematiche. Io e Gherardi siamo grandissimi amici, non c’è mai stata prevaricazione, anzi ha sempre aiutato la Virtus e per questo lo ringrazio. Così come faccio io da 8 anni, da quando me lo chiese Alberto Bucci. Sono ben felice di aiutare la Virtus, e continuo a farlo”.

Le dimissione del cda

“Ieri io e i consiglieri abbiamo dato le dimissioni. In questo modo faremo un'assemblea a breve e si eleggeranno nuovi consiglieri; non ci sarà più il dottor Baraldi, anzi il signor Baraldi. Dobbiamo portare una ventata d'aria fresca nella Virtus”.

Luca Baraldi

Si è chiuso il rapporto con ormai ex ceo bianconero. “Con signor Baraldi ho un sodalizio sportivo nato tanti anni fa con il Bologna calcio, passando per ciclismo e basket, è sempre stato un uomo di mia fiducia, abbiamo vinto tanti trofei e portato la Virtus in alto. Abbiamo vinto una coppa all'anno, non posso che ringraziarlo per la sua opera. Ma come tutte le cose a un certo punto anche i sodalizi finiscono e parlo anche per me. Baraldi? Il budget l’ha sbagliato 4 volte ”.

Stop ai rumors

Poi le parole di critica. “C’è tanto provincialismo, becero. Io continuo come prima, non ho alcun problema e la Virtus non ha alcun problema; poche società sportive hanno una proprietà così solida, ma evidentemente Bologna è stata scottata e ha il terrore che debba succedere chissà cosa, lo si trova negli articoli che scrivete. Invece non c'è alcun problema e continua tutto come prima”.

Il patron è un fiume in piena. “Il signor Zanetti rimane, il signor Baraldi farà la sua strada. Paolo Ronci ha tutta la mia fiducia e resta assolutamente seguendo la parte sportiva. La novità sarà il dottor Comellini, mio collaboratore da tanti anni che seguirà la parte amministrativa”.

“Scrivete di basket e difendete il patrimonio Virtus”

“Prego i giornalisti di parlare solo di basket. Non parlate più della società, se no facciamo come Scariolo e l'ho fatto andare. Idem qualcun altro. Alla società ci pensiamo io e Carlo Gherardi. Dalla rassegna stampa si vede come da altre parti non si parli di aumenti di capitale; molte volte scrivete cose che non so nemmeno io, questo ha creato una tensione nel tempo, e vi pregherei di non farlo più. Se quest'anno abbiamo problemi coi risultati è dovuta a una destabilizzazione che va avanti da giugno, dentro e fuori dalla società. Non creare più polemiche e ripeto non c'è alcun problema, e gli ultimi articoli usciti sono la conferma, Holiday è già stato distrutto. Dovete cercare di darmi una mano. La Virtus è un patrimonio inestimabile della città di Bologna. Dovete cercare di aiutare la Virtus, non crearle problemi”.

Paolo Ronci e la squadra

“Holiday è stata un’opportunità per provare un giocatore di qualità ed esperienza, e di metterlo a disposizione di coach Ivanovic per le dovute valutazioni ed un eventuale tesseramento. Nel caso di conferma arriverà un contratto di 3+2 mesi per il giocatore chiamato in prima battuta a sostituire l’assenza di Will Clyburn. Zizic? E’ stato operato al gomito, sta di giorno in giorno migliorando, nuovi innesti? Secondo le indicazioni del tecnico ci concentreremo sugli esterni”.