Basket B Nazionale: ore 20,30 al PalaRuggi arriva Faenza. La Virtus vuole dimenticare Ragusa. Galetti: "Bisogna stringere i denti»

Subito in campo questa sera per dimenticare la beffa di domenica a Ragusa, la Virtus Imola giocherà il derby con i Blacks Faenza (ore 20.30). Una partita bella tosta contro la quarta forza del campionato, il ritorno al PalaRuggi da avversario dell’ex capitano Francesco Magagnoli. La V imolese deve tornare a muovere la classifica e per farlo servirà una grande prestazione: "Sarà una partita molto sentita – commenta coach Gianluigi Galetti –, potrebbero non esserci percentuali importanti sia da una parte che dall’altra. Loro sono in un momento particolare, mi aspetto un match che sarà dominato più dalle difese che dagli attacchi, un incontro di scacchi dove non bisognerà sbagliare nessuna mossa. Dopo Ragusa abbiamo fatto subito un allenamento, mentre ce ne sono stati due alla vigilia del derby; speriamo che la condizione possa sorreggerci per 40 minuti, queste sono partite dove non bisogna mai lasciare nulla al caso e vanno giocate interamente. Di fronte avremo una signora squadra, forte e ben piazzata in classifica". I gialloneri sono reduci dalla trasferta di Ragusa, dove per lunghi tratti la V imolese è stata davanti ma è arrivata ai momenti cruciali con il fiato corto pagando lo scotto a influenze e infortuni: "La situazione a livello sanitario è abbastanza critica, tre giocatori sono stati debilitati da un virus, fra questi Ricci ha perso tre chili. Kadjividi ha subito un colpo a un’arcata sopraccigliare. Stiamo gestendo ormai da tempo la situazione di Masciarelli, non è in condizioni ottimali da un po’ ci stiamo tirando dietro questo problema, mi auguro che non ci siano peggioramenti. In queste condizioni non è mai semplice affrontare una sfida ravvicinata, dovremo stringere i denti".

La classifica: Legnano 38; Treviglio Brianza 36; San Vendemiano 32; Blacks e Omegna 30; Capo d’Orlando 28; Casale Monferrato, Mestre, Fidenza e Agrigento 24; Andrea Costa, Vicenza, Lumezzane e Virtus 22; Desio e Piacenza 18; Crema 14; Saronno 12; Ragusa e Fiorenzuola 10.