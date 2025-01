Eurolega, l’annuncio. Intanto venerdì la V nera va nella tana del Fenerbahce. Holiday si allena. La Final Four al caldo di Abu Dhabi

La Virtus sta preparando l’impegno di venerdì quando giocherà in trasferta a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Si sta allenando con la squadra anche Justin Holiday che è attualmente in prova e che per rimanere all’Arcoveggio deve dimostrare a Dusko Ivanovic di essere in grado scendere in campo a breve, pur essendo fermo dallo scorso maggio.

Nel frattempo l’Eurolega ha fatto sapere che la final four, in programma dal 23 al 25 maggio, si svolgerà infatti ad Abu Dhabi, alla Etihad Arena. Gli emiri arabi hanno pagato a suon di dollari il trasferimento di questo evento dal vecchio continente al Medio Oriente. "Vorrei ringraziare la città di Abu Dhabi per aver dimostrato la sua fiducia – sono le parole del presidente dell’Eca, Dejan Bodiroga –. Portare la Final Four ad Abu Dhabi è un progetto ambizioso e una straordinaria opportunità per mostrare l’atmosfera di questo torneo a un pubblico nuovo e diversificato. Allo stesso tempo questa partnership garantisce ai tifosi una nuova esperienza in uno degli stadi più moderni".

In realtà è una scelta dettata dall’esigenza di sopravvivere dato che la collaborazione tra Nba e Fiba sta partorendo una nuova competizione continentale e questo potrebbe mettere in difficoltà chi organizza l’Eurolega.