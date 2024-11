La Virtus cerca continuità a Varese: torna Daniel Hackett

Bologna 9 novembre 2024 - La Virtus cerca di dare continuità al proprio gioco e ai propri risultati e sfida, domani pomeriggio alle 19 alla Itelyum Arena di Varese i padroni di casa della OpenJobMetis.

Dopo i successi in campionato con Treviso e Tortona e quello in Eurolega con il Maccabi, la formazione di Luca Banchi cerca di dare continuità ai propri risultati. Mancherà ancora Cacok, mentre torna tra i disponibili invece Daniel Hackett, anche se resta da valutare un suo eventuale utlizzo.

“Ci apprestiamo a giocare la partita di Varese reduci dalla vittoria e soprattutto dalla buona prestazione contro il Maccabi, quindi cercheremo di dare seguito alle cose positive che abbiamo mostrato ieri - conferma il vice allenatore Daniele Parente - Ci attende una partita che sappiamo essere insidiosa per tanti motivi: campo caldo, voglia di rivalsa che avranno i nostri avversari dopo la gara di Trieste e soprattutto lo stile di gioco che Varese propone, "run and gun" che stresserà per tutti i 40′ la nostra difesa. Dovremo essere pronti anche a giocare contro quintetti ‘small ball’; l’obiettivo sarà provare a giocare una partita al nostro ritmo e non a quello dei nostri avversari, riducendo il numero di palle perse”.

Varese si presenta senza Justin Gray è out per una lesione muscolare al polpaccio sinistro. "Arriviamo da una partita molto brutta, quella giocata a Trieste, per cui questa settimana il clima è stato in linea con quello che deve essere dopo una gara disputata con un brutto body language e la faccia che abbiamo avuto - sottolinea Herman Mandole, coach Openjobmetis Varese - I giocatori, e noi allenatori con loro, hanno capito il senso di urgenza e hanno compreso che si deve cambiare l’andazzo di questa stagione. La Virtus Bologna è una squadra molto forte, una delle due italiane che gioca in Eurolega. Mi aspetto che domenica mostriamo una faccia diversa da quella della scorsa settimana; dobbiamo essere capaci di pressarli a tutto campo riuscendo ad esprimere il nostro gioco, cosa che non abbiamo fatto domenica".

Precedenti - Questa sarà la sfida numero 173 nella storia tra le squadre, con Bologna avanti per 89-83 nel totale dei precedenti ma Varese conduce negli scontri diretti giocati in casa, avendone conquistati 56 su 84. I biancorossi non vincono però in casa contro la Virtus dal 22 novembre 2015 (82-75). Sono 11 le vittorie consecutive di Bologna, con l’ultimo successo dei lombardi che risale al 22 aprile 2018 (69-71).

Arbitri - Direzione di gara affidata a Giovannetti, Dori e Pepponi.

Radio & Tv - Diretta tv su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.