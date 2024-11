Una grande Virtus torna alla vittoria in Eurolega: Maccabi ko

Bologna, 8 novembre 2024 - Una grande Virtus batte il Maccabi Tel Aviv 84-77 e torna alla vittoria in Eurolega. In una sfida dalla grande attesa, la formazione di Luca Banchi tiene benissimo il campo, guida in pratica per 40’ o quasi e si porta a casa una vittoria di quanto non dica il punteggio finale e l’andamento di una sfida rimasta a lungo in equilibrio. Bene Zizic (14 punti e 9 rimbalzi) semplicemente straordinario Pajola (10 punti tra cui la tripla decisiva e 6 assist), i bianconeri oltre al solito inossidabile Shengelia trovano punti e rimbalzi importanti da tutti i propri elementi.

Il timore della vigilia, dopo l’aggressione subita dai tifosi israeliani nel match di Europa League di calcio tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, porta al rafforzamento del servizio di ordine pubblico, con la particolare attenzione sulla squadra ospite, gli atleti del Maccabi Tel Aviv seguiti anche da un servizio di scorta tecnica.

All’interno dell’Unipol Arena è tutto tranquillo con le due squadre si affrontano pensando solo a giocare e dando vita ad una sfida bella e intensa con continui botta e risposta.

Virtus senza Hackett (oltre ovviamente a Cacok) e avanti subito 5-0 al 2’. Il Maccavi risponde e si riporta avanti 5-6. Al 5’ è un perfetto 10-10, poi la Virtus prova il primo allungo portandosi avanti 25-17 al 10’ dopo un parziale di 9-0.

Maccabi torna ad riavvicinarsi tra finale primo quarto e inizio secondo rialzandosi fino a -1, ma nel finale la Virtus torna ad allungare tocca il +9 sul 45-36 prima che la tripla di Dibartolomeo chiuda un primo tempo in cui la Virtus sbaglia poco o nulla e dove trova buone risposte da tutti i suoi effettivi, compreso uno Zizic importante a rimbalzo e al tiro.

Nella ripresa continua il testa a testa fino a quando non sale in cattedra Shengelia e la Virtus torna a volare ritoccando il +8 sul 60-52 al 28’.

Nell’ultima frazione di gioco la Virtus tiene sempre la testa avanti, ma il Maccabi rimane in scia. Al 39’ bianconeri avanti sul +3 sul 80-77. A 38” dalla fine arriva la tripla di Alessandro Pajola che ricaccia definitivamente il Maccabi a distanza e regala la seconda vittoria della propria Eurolega, la prima in casa, della propria stagione.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 84

MACCABI TEL AVIV 77

VIRTUS BOLOGNA: Pajola 10, Cordinier 11, Clyburn 11, Shengelia 16, Zizic 14; Belinelli 7, Morgan 5, Polonara 6, Diouf 2, Tucker 2 Akele; Grazulis ne. All. Banchi.

MACCABI TEL AVIV: Jokubaitis 10, Hoard 7, Rayman 2, Rivero 7, Randolph 21,, Lee 5, Sorkin 8, Dibartolomeo 9, Gabriel 5, De Julius 3; Menco ne, Cohen ne. All. Kattash.

Arbitri: Garcia, Bissang, Lezcano.

Note: parziali 25-17, 45-39, 60-55.

Tiri da due Virtus 21/38; Maccabi 25/51. Tiri da tre: 11/25; 7/17. Tiri liberi: 9/17; 6/9. Rimbalzi: 32; 35.