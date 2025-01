Pubblico. Tutto esaurito al PalaCarrara

Il PalaCarrara è sold out come non accadeva da qualche giornata. Sarà l’importanza dell’avversario che attira sempre grande attenzione, sarà la curiosità di vedere all’opera il nuovo tecnico biancorosso Gasper Okorn, sarà il ritorno in Curva della Baraonda Biancorossa, fatto è che i tifosi hanno risposto alla grande. Il palazzetto è pronto a dare il proprio contributo alla causa anche se si tratta di un’impresa difficile ma ciò che conta è che di nuovo il palazzo è tutto esaurito. Una risposta forte dal parte del pubblico pistoiese che nonostante tutte le vicende è sempre lì a sostenere la squadra e l’augurio è che possa essere l’inizio di un nuovo corso dentro e fuori dal campo.