Risultati Serie A: impresa di Napoli contro la Virtus. Trento riaggancia la vetta

Bologna, 16 marzo 2025 – Al termine del 22esimo turno della regular season, sono ben quattro le squadre in vetta al campionato di Serie A di basket: dopo il passo falso di Brescia e il travolgente successo di Trapani che ha così raggiunto la testa a quota 32 punti, è arrivato il passo falso della Virtus Segafredo Bologna che ha perso 93-88 nel testa-coda in casa di una straordinaria Napoli. A trascinare i partenopei verso l’impresa ci hanno pensato Tomislav Zubcic (28 punti) e Jacob Pullen (25). Dopo un primo tempo equilibrato, sull’asse Pullen-Zubcic, Napoli ha provato l’allungo arrivando a +7, ma la Virtus è riuscita a restare abbarbicata al match ed è entrata nei 10’ finali sul -3. Dopo l’ultimo mini-intervallo, però, Napoli ha nuovamente accelerato fino al +10. Anche questa spallata non è comunque bastata a mandare al tappeto la Virtus – rimasta senza Shengelia (espulso per reazione dopo uno screzio con Woldetensae e Zubcic) –, che a 2’ dalla fine ha trovato la parità a quota 86 con la tripla Tucker, il quale ha lanciato la volata finale in cui Pullen in lunettà e la schiacciata di Toté hanno fatto la differenza. Nel gruppo di testa, assieme a Virtus, Trapani e Brescia, è tornata la Dolomiti Energia Trentino che ha sconfitto con un perentorio 87-64 l’Estra Pistoia: sugli scudi, tra i bianconeri, Jordan Ford che si è preso la palma di miglior realizzatore con un bottino di 25 punti. I bianconeri trentini hanno saputo fare la differenza nei due quarti centrali, nei quali hanno messo a segno un parziale complessivo di 50-27, scavando quel solco che Pistoia non ha più saputo colmare. Dietro al poker di testa e all’EA7 Emporio Armani Milano, continua anche la corsa della Unahotels Reggio Emilia che ha espugnato Masnago battendo la Openjobmetis Varese (al settimo ko di fila) 78-63 e ottenendo una vittoria di grande peso specifico in chiave playoff. Sono ben cinque i giocatori andati in doppia cifra nello scacchiere emiliano guidato dai 17 punti a testa di Cassiusn Winston e Jaylen Barford. I lombardi, a cui non sono bastati i 23 punti di Jaylen Hands, sono stati costretti all’ennesima gara di rincorsa e sono definitivamente crollati nel corso del quarto quarto, quando hanno incassato un tramortente parziale di 14-0.

Dopo quattro sconfitte consecutive, ha invece ritrovato la via del successo la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che, in attesa dell’ingaggio di Briante Weber, ha sconfitto a domicilio la Nutribullet Treviso 76-70: una vittoria figlia del collettivo, come testimoniano i cinque giocatori finiti in doppia cifra (15 punti per Alessandro Cappelletti e 13 a testa per Rashawn Thomas e Brian Fobbs). I sardi hanno preso il controllo della gara nella seconda frazione con un 23-13 di parziale e non si sono più voltati indietro. Infine, sono arrivati anche il colpo esterno della Bertram Derthona Tortona – che sospita da quattro giocatori in doppia cifra (miglior realizzatore Justin Gorham con 16 punti) ha vinto a Scafati 102-79 – e quello interno dell’Umana Reyer Venezia di un granitico Mfiondu Kabengele (23 punti e 12 rimbalzi), che ha travolto la Vanoli Cremona 87-70 al termine di un match a senso unico (23-9 nel primo quarto in favore degli orogranata).