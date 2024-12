Basket, Serie A: dieci e lode per Trento. La Virtus vince il "derby d'Italia" con Milano

Bologna, 8 dicembre 2024 – La Dolomiti Energia Trento si prende il dieci e lode in pagella. La compagine bianconera mantiene infatti intonsa la casella sconfitte centrando la decima vittoria in altrettante gare disputate: a cadere sotto i colpi della Dolomiti Energia, questa volta, è stata la Givova Scafati, sconfitta con un pirotecnico 119-110. Gli uomini di coach Galbiati hanno chiuso con percentuali altissime la gara (66% da due e 50% da tre) e sono stati trascinati dalle prove maiuscole di Jordan Ford (25 punti) e Eigirdas Zukauskas (22 punti). Bene, però, anche Anthony Lamb con 18 punti e Myles Cale con 17, mentre sul fronte scafatese gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Elijah Stewart (34 punti) e Rob Gray (28). Il big match di giornata è invece andato alla Virtus Segafredo Bologna che, in attesa dell’arrivo in panchina di coach Dusko Ivanovic (i bianconeri oggi erano guidati dall’assistente Jakovljevic) ha sbancato l’Unipol Forum di Assago battendo l’EA7 Emporio Armani 82-73: i felsinei, grazie a una grande difesa e al gioco in transizione, hanno preso in mano l’inerzia del match in un secondo quarto in cui hanno segnato 29 punti a fronte dei 20 subiti, rientrando negli spogliatoi sul +11 (53-42). Con un ulteriore 10-0 di parziale nella terza frazione, il vantaggio esterno è salito a +15, ma Milano non si è data per vinta e, trascinata da un Nikola Mirotic oggi un po’ troppo solo (21 punti e 7 rimbalzi), ha provato a riaprire i giochi riportandosi a -5 nella quarta frazione, Toko Shengelia (migliore dei suoi con 19 punti) e Grazulis hanno però respinto l’ultimo assalto biancorosso. Oltre ai 19 punti del georgiano, in casa Virtus ci sono 12 punti a testa per Ante Zizic e Will Clyburn. A quota 16 punti, appaiata alla Virtus Bologna, c’è la Germani Brescia, autrice di un blitz a Trieste dove si è imposta per 69-65, infliggendo il quarto ko di fila ai giuliani padroni di casa. Sugli scudi, tra gli ospiti, un monumentale Miro Bilan da 17 punti conditi con ben 21 rimbalzi. Opposto il momento che sta vivendo un Napoli Basket sempre più in crisi, battuto dalla Unahotels Reggio Emilia 84-76 e ancora a secco di successi: il 19-8 piazzato dagli emiliani nel secondo quarto (diventato poi 23-11) ha sparigliato le carte in tavola e fatto scivolare a -13 i partenopei, i quali non hanno più saputo ribaltare l’inerzia del match. 22 punti per Jaylen Barford tra i biancorossi che facevano esordire l’ex NBA Kenneth Faried (4 punti per lui alla fine), mentre nelle file di Napoli – che era orfana di Erick Green – non sono bastati i 20 punti di Bentil e i 17 di Treier. Tra i colpi più importanti di giornata c’è poi quello della Dinamo Banco di Sardegna, la quale ha sbancato il Taliercio di Mestre battendo 84-78 l’Umana Reyer Venezia: a trascinare al successo i sardi è stato il tandem formato da Justin Bibbins e Brian Fobbs (19 punti a testa). Infine, c’è da registrare il ritorno al successo della Vanoli Cremona che ha vinto il derby lombardo imponendosi per 78-60 sull’Openjobmetis Varese: decisivo il lavoro difensivo dei biancoblù nella ripresa, in cui Varese ha segnato solo 18 punti (8 nella terza frazione). A recitare un ruolo decisivo in attacco, invecem Corey Davis con 17 punti e Peyton Willis con 14.