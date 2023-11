Senigallia ora è terza, domenica arriva Pescara. Goldengas, il segreto è la difesa. Con Pesaro la svolta della stagione

"Abbiamo vinto la partita in difesa, nel terzo e quarto periodo": coach Andrea Gabrielli esulta per la seconda vittoria consecutiva della Goldengas Senigallia in un derby contro il Loreto Pesaro che può segnare la svolta della stagione. Dopo una prima parte di campionato altalenante la Goldengas sembra avere ingranato perché il successo contro la favorita numero 1 alla promozione di domenica scorsa, per giunta in trasferta, non può essere annoverato come uno dei tanti: i biancorossi hanno mostrato carattere, rientrando dal -12, come sottolineato dal coach nel post partita e poi hanno effettuato sorpasso e allungo nel quarto conclusivo, in cui Giacomini e compagni hanno raggiunto il +9 al 36’ (64-73) prima di farsi rimontare ma festeggiando comunque alla fine davanti al quasi centinaio di tifosi senigalliesi al seguito. E nella seconda metà di gara si è vista decisamente l’intensità difensiva. Goldengas ora terza in coabitazione ma sul podio per la classifica avulsa e domenica di nuovo in casa, contro un Amatori Pescara che ha fermato la marcia del Bramante, per dare continuità al buon momento, alle ore 18.

Andrea Pongetti