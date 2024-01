Basket, Serie A: Venezia cade in casa di Tortona e Brescia resta sola in testa

Bologna, 21 gennaio 2024 – Al termine della diciassettesima giornata del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai la Germani Brescia resta nuovamente sola in vetta: i biancoblù hanno inaugurato il turno sbancando Trento 93-69 al termine di una gara a senso unico. Brescia ha infatti dominato sin da un primo tempo chiuso avanti di 20 lunghezze e ha condotto in porto la vittoria senza particolari patemi e facendosi trascinare da ben sei giocatori finiti in doppia cifra (CJ Massimburg miglior realizzatore con 17 punti). I lombardi restano, come detto, in testa alla classifica in solitaria perché l’Umana Reyer Venezia non è riuscita a rispondere con la stessa moneta ed è stata sconfitta 75-69 in casa della Bertram Yatchs Tortona dell’ex coach orogranata Walter De Raffaele. La squadra piemontese ha a lungo condotto la gara arrivando a toccare anche la doppia cifra di vantaggio (41-31 al termine del primo tempo), ma la Reyer – pur dovendo fare i conti a gara in corso con l’infortunio di Kabengele – ha avuto la forza mentale di non staccare la spina e nella ripresa si è rifatta sotto toccando anche il -2, prima di alzare definitivamente bandiera bianca sotto i colpi dall’arco di Kyle Weems (top scorer del match con un bottino personale di 20 punti). Questo ko è costato agli orogranata anche l’aggancio a quota 24 punti da parte della Virtus Segafredo Bologna, che ha espugnato Masnago sconfiggendo la Openjobmetis Varese 81-69: i padroni di casa hanno cercato, grazie ai guizzi dell’ex di serata Nico Mannion (16 punti), di tenere il passo dei bolognesi che però nel quarto quarto hanno dato la sgasata decisiva: in grande spolvero nel frangente Iffe Lundberg, protagonista assoluto assieme a Marco Belinelli, autore di 20 punti.

A quota 22 punti in graduatoria procede a braccetto l’accoppiata formata dall’EA7 Emporio Armani Milano e dalla GeVi Napoli: l’Olimpia non ha fatto sconti alla Carpegna Prosciutto Pesaro (ancora orfana di Scott Bamforth e del neoacquisto McDuffie) e si è imposta con un perentorio 85-65: il vantaggio dell’Olimpia – sospinta dai 17 punti di un Shavon Shields sempre più in forma – è via via cresciuto e ha toccato il suo culmine dopo il 26-16 di parziale messo a segno da Melli e compagni nella terza frazione. Ben più sofferta è stata invece la vittoria della GeVi Napoli che fuori casa ha piegato 80-77 l’Happy Casa Brindisi: decisive le giocate nel finale di Jacob Pullen, migliore dei suoi con 20 punti scritti a referto. All’Happy Casa, che resta sola sul fondo della classifica e che ha mancato l’aggancio con Bartley praticamente a fil di sirena, non sono bastati i 19 punti di Jamel Morris. I 23 punti di un eccellente Kevin Hervey hanno invece aiutato e non poco l’Unahotels Reggio Emilia ha mettere in cascina altri due punti pesanti: un successo ottenuto a spese della Vanoli Cremona, superata al PalaBigi 78-71. Con il medesimo punteggio, l’Estra Pistoia di Carl Weatle (16 punti) e Peyton Willis (15) nel secondo anticipo del sabato ha portato a casa il successo contro la Givova Scafati, mentre la Nutribullet Treviso di Osvaldas Olisevicius (18 punti e 10 rimbalzi) e Terry Allen (15 punti) ha conquistato due punti di importanza capitale in chiave salvezza battendo 77-70 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari.