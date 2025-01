Olimpia Milano, la serie nera si interrompe in Eurolega: zampata contro il Villeurbanne

Lione (Francia) - Inizia bene il nuovo anno per l’Olimpia Milano che riesce ad espugnare il campo di Villeurbanne per 66.75 ed interrompe la striscia di tre ko consecutivi che ne aveva fermato il cammino in Eurolega. I biancorossi così ritornano in piena corsa per i play-in mettendo anche a posto lo scontro diretto con i francesi (2-0). In una serata in cui l’Armani non segna mai da 3 (7/25 totale) paradossalmente è proprio dall’arco che fa l’allungo decisivo nel finale con 4 bombe consecutive che sparigliano un incontro che è andato avanti per 36 minuti sui binari della parità a punteggio molto basso. La chiave è sempre la coppia LeDay-Mirotic con l’americano che firma 17 punti, mentre il montenegrino ne sigla 18 a cui aggiunge anche 8 rimbalzi. In difesa l’Olimpia gioca una partita davvero perfetta, limitando la sterlina francese Maledon, lasciando qualcosa di troppo solo all’eterno De Colo autore di 22 punti. Così Milano raggiunge quota 10 vittorie tornando nel gruppone con Zalgiris e Efes, in previsione della sfida di giovedì prossimo a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv.

La partenza vede le formazioni fronteggiarsi ad armi pari con Mirotic e Maledon subito protagonisti per il 9-9 dopo 5’. Già da in inizio partita i transalpini propongono un alternarsi di difesa tra la zona 3-2 e la zone-press a tuttto campo, ma l’Olimpia non perde l’orientamento rimanendo avanti 16-17 quando LeDay scollina dalla media i 2000 punti realizzati in carriera in Eurolega. A fine periodo la parità è a quota 19, poi è l’Armani a fare il primo piccolo allungo sempre con le iniziative di LeDay per il 20-25 al 14’. L’Asvel rientra 26-27, ma passa un attimo e con Shields Milano ritrova il controllo sul 26-31. Con 5 punti filati di Mirotic l’Armani chiude avanti all’intervallo 32-36, poi anche a +6 (32-38), ma arriva subito la reazione francese scavalcando con Sako (39-38).

Il punteggio rimane bassissimo, le squadre non trovano ritmo nè a tutto campo, nè a metà, così al 27’ il punteggio dice 42-42 senza che nessuno riesca a prendere per mano la partita. Ci vuole l’esperienza di De Colo per sparigliare le carte, arrivano 5 punti consecutivi per il 49-44, ma l’Armani ritorna in parità con una tripla di Mannion e un tapin di Brooklyn (51-51 al 30’). Non cambia lo spartito anche nell’ultimo quarto tanto che dopo 4 minuti il parziale è solo 2-3 per l’EA7 (53-54). Shields e Mirotic ancora costruiscono il 58-61, poi il montenegrino regala l’assist per la bomba di Ricci che allunga sul 58-64 al 37’. Sono due triple praticamente identiche di LeDay a chiudere i conti per l’Olimpia, sono quelle del +10 (60-70) che regalano il successo ai biancorossi che finalmente tornano ad esultare.

ASVEL VILLEURBANNE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 66-75

19-19; 32-36; 51-51

VILLEURBANNE: Harrison, Guedegbe, Lee 7, Maledon 18, Lauvergne ne, Akinda 3, Jackson, De Colo 22, Sako 4, Roberson 12, Lighty, Paul. All. Poupet

MILANO; Dimitrijevic 3, Mannion 7, Tonut, Bolmaro 5, Brooklyn 6, LeDay 17, Ricci 5, Flaccadori, Diop 5, Shields 7, Mirotic 18, Gillespie 2. All. Messina