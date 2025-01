Coppe europee: Mirotic-Leday guidano Milano al blitz di Villeurbanne

Bologna, 2 gennaio 2025 – Inizia col piede giusto il nuovo anno in Eurolega per l’EA7 Milano che sbanca Villeurbanne per 64-75 nel diciannovesimo turno di regular season. Il duo Mirotic – Leday autore di trentacinque punti regala un’affermazione fondamentale in chiave classifica per le scarpette rosse che vincono la lotta a rimbalzo (37 vs 28) e tirano col 51% in avvicinamento al ferro. I francesi recuperano Nando De Colo, dato in dubbio alla vigilia con l’ex Cska arruolabile nello starting five e risultato essere il top scorer con 22 punti iscritti a referto. E’ un botta e risposta tra le parti nei primi cinque giri di lancette. La tripla di Mirotic suona la carica per l’Olimpia che deve fare i conti in difesa con un ispirato Theo Maledon (9-9). Da oltre l’arco Robertson regala il primo sorpasso per i transalpini con le due contendenti che faticano a prendere il largo. Arriva il turno di Zach Leday il cui ottavo punto personale vale il 20-25. Milano acquisisce un vantaggio minimo di poche lunghezze da custodire contro le offensive dell’Asvel che cerca ripetutamente di farsi sotto con De Colo (32-34). Nel terzo periodo i padroni di casa piazzano un break di 9-2 che ridisegna lo scenario alla Astroballe di Villeurbanne con l’EA7 chiamata a ricucire lo strappo (51-51 al 30’) affidandosi a Mannion e Brooks. C’è da lottare e restare concentrati su ogni possesso per il team di Messina contro un avversario noto per essere particolarmente pericoloso nei finali punto a punto. Leday punirà da oltre l’arco in due circostanze ravvicinate e Milano scappa sul +11 (60-71) lasciando spiazzato l’Asvel che incassa, a di meno di un mese di distanza, il secondo stop per mano dei lombardi che stoppano la striscia negativa di tre passi falsi.

Eurocup: sorpesa Venezia, battuta la capolista Valencia

In Eurocup ribalta ogni verdetto Venezia nell’insidiosa sfida casalinga contro la capolista Valencia presentatasi al Taliercio forte di undici successi a fronte di un unico passo falso e reduce dal +28 rifilato ai danni del Cluj-Napoca. Gli orogranata fanno proprio il bottino a coronamento di una serata che permette alla compagine allenata da Spahija di tenere accesa la speranza di accesso ai playoff. Nella fase iniziale c’è un sostanziale equilibrio fra le parti con Kabengele che appare l’elemento orogranata più ispirato (sette dei primi tredici punti di squadra portano la sua firma). Nel frattempo Wheatle sancisce il primo tentativo di fuga (19-12 al 7’). Gli ospiti cercano di tenersi a contatto con Reuvers ma otto punti consecutivi di Moretti (conditi da due bombe) spengono l’entusiasmo degli iberici che sprofondano sul – 16 (37-21) sancito da Ennis al 15’. La forbice si allargherà in favore dei veneti che riescono a gestire l’ampio margine di vantaggio costruito e ribadito da Wiltjer, Kabengele e Moretti che aggiornano il divario sul 52-30 a pochi secondi dal rientro dagli spogliatoi. Al rientro non cambia la musica sul parquet fino al quarto periodo quando il roster di Pedro Martinez si farà vedere negli specchietti retrovisori dei lagunari arrivando sotto sul -5 (79-74). Kabengele, il più proficuo insieme a Moretti, metterà i sigilli con due tiri liberi che incoronano vincitrice la Reyer per 81-74.