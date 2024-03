Serie A basket, orari e dove vedere in tv le partite della 25esima giornata

Bologna, 30 marzo 2024 – La sorpresa nell’uovo di Pasqua dei tanti appassionati di basket italiano è la venticinquesima giornata della regular season del campionato di Serie A targato Unipolsai, che si disputerà pressoché interamente quest’oggi, sabato 30 marzo. Ad inaugurarla sarà la delicatissima sfida salvezza in programma alle ore 16 (match in diretta su DAZN) tra la Nutribullet Treviso – in striscia positiva da tre gare – e la Carpegna Prosciutto Pesaro (orfana sotto canestro di Leonardo Toté, messo ko da un trauma contusivo al gomito destro), la quale si trova appaiata a Brindisi sul fondo della classifica e non può più sbagliare se vuole nutrire ancora speranze di permanenza in A. Diverso, invece, lo stato d’animo a cui arrivano alla palla a due della gara delle 18 (diretta su Eurosport 1 e Dazn) la Bertram Yatchs Tortona e la Vanoli Basket Cremona, intenzionate a dar continuità ai rispettivi successi ottenuti una settimana fa per restare aggrappate al treno della lotta per i playoff. In piena lizza per un posto tra le magnifiche otto che si giocheranno la post-season c’è anche la GeVi Napoli, che deve però cercare di invertire il trend negativo imboccato dopo la vittoria della Coppa Italia (una settimana fa i partenopei hanno incassato la terza sconfitta di fila perdendo all’ultimo istante contro Milano). Al loro cospetto, nel match che avrà inizio alle ore 19 (gara in diretta su DAZN), troveranno però un’Umana Reyer Venezia a soli due punti dalla vetta e ferita dal recente ko patito contro la Vanoli Cremona. Il successo casalingo contro Sassari ha invece ridato respiro e punti preziosi alla Dolomiti Energia Trentino che alle 19 (gara in diretta su DAZN) affronterà sempre tra le mura amiche della “Il T Quotidiano Arena” la Givova Scafati che ha incassato quattro ko nelle ultime uscite. Sul fronte di Trento, che punta a difendere il proprio settimo posto, ci sono da registrare però la perdurante assenza di Quinn Ellis e quella di Mattia Udom. I bianconeri trentini hanno 24 punti in graduatori, due in più di quelli sino ad ora raggranellati dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari che alle 20 (match in diretta su DAZN) andrà a far visita a una Happy Casa Brindisi che ha sì vinto le ultime due gare contro la già citata Trento e contro Scafati, ma che si trova comunque in coabitazione con Pesaro a quattro lunghezze di ritardo dal terzultimo posto che vale la salvezza. Sarà invece tutta a tinte biancorosse la sfida delle 20.30 tra la Unahotels Reggio Emilia, che ha all’attivo due successi di fila, e l’EA7 Emporio Armani Milano, che dovrà cercare di voltare pagina dopo il ko di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas, che ha quasi certamente estromesso i meneghini da un posto ai play-in. L’ultimo match di questa sera inizierà alle 21 e sarà il derby lombardo tra la Openjobmetis Varese e la Germani Brescia (diretta su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre): i biancorossi, battuti nelle ultime settimane da Reggio e Tortona, hanno l’obiettivo di vincere per allontanarsi dalla zona calda della bassa classifica mentre Brescia, sconfitta e agganciata in vetta dalla Virtus, vuole assolutamente provare a riprendersi il primo posto in solitaria. Il 25° turno si chiuderà poi con il match in programma lunedì 1 aprile alle 20 (diretta su DAZN ed Eurosport 2) tra la Virtus Segafredo Bologna, che pur perdendo all’ultimo istante contro il Panathinaikos ha guadagnato l’aritmetico accesso ai play-in di Eurolega, e la matricola Estra Pistoia, intenzionata a difendere la sua attuale sesta piazza.