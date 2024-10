Serie A. La Vanoli cede al supplementare

La Vanoli Cremona subisce una dolorosa sconfitta contro la Reggiana dopo un overtime, con un finale di 74-77. Dopo una partenza decisa, con Eboua e Conti protagonisti, Cremona domina la prima parte di gara, andando in vantaggio 44-35 all’intervallo. Tuttavia, la Reggiana reagisce nella ripresa con Smith e Winston, riducendo il divario e forzando il supplementare. Durante l’overtime, la Vanoli cerca di mantenersi a galla grazie a una tripla di Davis, ma non basta. Smith segna i liberi chiave e il tentativo finale di Davis non va a segno, chiudendo la partita. Per i padroni di casa 23 di Corey Davis, mentre Eboua dopo il flop della prima giornata ha 14 punti e 7 rimbalzi. Sono questi gli unici due uomini in doppia cifra di Cavina (nella foto), che come nella prima giornata contro Derthona si prende gli applausi ma nessun punto.

VANOLI CREMONA-PALLACANESTRO REGGIANA 74-77 (19-13, 36-33, 58-50, 67-67) A.L.M.