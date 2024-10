Basket Serie A, le partite della quinta giornata e dove vederle in tv

Bologna, 26 ottobre 2024 – Sarà un sabato un po’ inusuale, in cui gli appassionati di pallacanestro italiana potranno fare una vera e propria scorpacciata di partite perché la quinta giornata del campionato di Serie A targato Unipolsai avrà ben cinque anticipi: ad aprire le danze alle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) sarà la sfida in programma al PalaRadi di Cremona tra la Vanoli padrona di casa e la Virtus Segafredo Bologna: il morale è rinfrancato in casa di entrambe le formazioni visto che Cremona ha appena ottenuto il primo sigillo stagionale contro Napoli e la Virtus – dopo il rinvio della gara contro Tortona dovuto alla violenta alluvione che si è abbattuta su Bologna una settimana fa – ha battuto a domicilio il Partizan ottenendo i primi punti in Eurolega. Cerca invece la quarta vittoria consecutiva la matricola Trapani Shark che alle 19.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) ospiterà tra le mura amiche del PalaShark la Bertram Dertona Tortona in un match inedito. Mezz’ora più tardi, alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), la Nutribullet Basket Treviso, punterà invece ad uscire dal momento decisamente complicato che sta attraversando viste le tre sconfitte di fila maturate contro Trapani, Reggio Emilia e Trento. L’avversario non è però di certo uno dei più abbordabili visto che i veneti dovranno andare a far visita alla Pallacanestro Trieste che è nel gruppo delle seconde in classifica a quota 6 punti e che, pur avendo perso contro Reggio Emilia, ha dalla sua i precedenti perché ha vinto le ultime quattro sfide contro la formazione trevigiana. All’Unipol Forum di Assago, alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1), andrà poi in scena la sfida che vedrà fronteggiarsi l’EA7 Emporio Armani Milano e il fanalino di coda Napoli Basket: i meneghini in questo inizio di stagione stanno andando a due velocità perché, pur non senza fatica, in campionato hanno vinto tre delle quattro sfide disputate mentre in Eurolega è uno solo il successo ottenuto e questa settimana (anche a causa di assenze pesanti come quelle di Diop, Nebo, McCormak e Causeur) ha rimediato il quarto ko perdendo contro l’Anadolu Efes Istanbul nonostante la generosa rimonta della ripresa. Napoli, invece, è ancora alla ricerca del primo sigillo stagionale e in settimana ha attinto dal mercato rinforzandosi con l’ingaggio dell’ex Siena Erik Green.

A chiudere la cinquina di partite del sabato sarà quindi il match delle ore 21(la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN) tra la Unahotels Reggio Emilia e la Germani Brescia: dopo la sconfitta all’esordio, gli emiliani hanno aggiustato il tiro e infilato una striscia positiva di tre successi di fila. Anche Brescia si presenta alla palla a due con uno score di tre vittorie e sei punti in classifica e dopo essersi aggiudicata la sfida tutta a tinte biancoblù contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Domani, domenica 27 ottobre, si ripartirà alle ore 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) quando al Taliercio di Mestre si alzerà la palla a due della sfida tra l’Umana Reyer Venezia, galvanizzata dal successo in Eurocup contro Amburgo, e la Givova Scafati. Colpaccio, contro la corazzata Hapoel Tel Aviv, anche per la Dolomiti Energia Trento che alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e in chiaro su DMAX) andrà a far visita alla Dinamo Banco di Sardegna Sassari che in FIBA Europe Cup ha battuto nettamente il Dnipro. Il sipario sulla giornata calerà poi con la sfida delle 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) tra la Openjobmetis Varese, ultima insieme a Napoli e ancora a secco di vittorie, e l’Estra Pistoia.