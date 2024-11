Serie A: Trento non fa sconti neppure a Pistoia e centra l'ottavo sigillo

Bologna, 17 novembre 2024 – La Dolomiti Energia Trentino prima della classe nel campionato di Serie A di basket targato Unipolsai sale sull’ottovolante. La squadra di coach Paolo Galbiati ha infatti inanellato l’ottava vittoria in altrettante gare disputate piegando 92-88 l’Estra Pistoia. A mettere la doppia firma più importante su questo sigillo valso una nuova pagina di storia del club bianconero – che mai aveva vinto otto gare di fila in Serie A – ci ha pensato la “solita” coppia formata da Anthony Lamb, miglior realizzatore dei suoi con 27 punti, e Jordan Ford che ha chiuso a quota 21. Bene, però, anche Myles Cale con 16 punti, mentre sul fronte pistoiese non sono bastati i 29 punti di Semaj Christon. Sotto di 10 lunghezze a poco più di 4’ dalla fine, i toscani hanno avuto un moto d’orgoglio e, trascinati da Karlis Silins (17 punti), hanno colmato il gap pareggiando i conti proprio con una tripla del lettone ma poi si sono arresi al cospetto della precisione in lunetta di Lamb e Ford. Unico neo, l’infortunio occorso al giovanissimo Saliou Niang. Subito dietro a Trento, è ripresa la corsa della Virtus Segafredo Bologna che in casa ha sconfitto 95-85 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari: dopo l’intervallo, i bianconeri hanno alzato i giri del motore siglando ben 37 punti in 10’ e subendone 23. Sassari è comunque riuscita a restare in partita sulle ali di Veronesi, Halilovic e Bendzius senza tuttavia riuscire a completare una vera e propria rimonta. Decisivo, sul fronte felsineo, il contributo fornito da Alessandro Pajola, Tornike Shengelia (top scorer dei suoi con 19 punti) e Marco Belinelli. Colpo esterno decisamente prezioso della Germani Brescia che si è confermata la “bestia nera” della Bertram Tortona, piegata 85-78: a trascinare i biancoblù al secondo successo consecutivo è stato l’asse composto da Nikola Ivanovic (17 punti con 3/3 da due e 3/5 da tre) e Amedeo Della Valle (14 punti con 8/10 ai liberi e 5 rimbalzi). Dopo aver chiuso il primo tempo a +4, Brescia ha subito il ritorno di Tortona – spinta oggi dai 17 punti di Kuhse – ma nel punto a punto finale è riuscita ad avere la meglio grazie a un 8-0 di parziale. I biancoblù procedono a braccetto con la neopromossa Trapani Shark, che si è imposta con un pirotecnico 98-93 sul campo della Pallacanestro Trieste. Trascinati da un Langston Galloway da 20 punti segnati, i siciliani – che nel corso hanno a lungo dettato il passo di gara arrivando – nel corso del terzo quarto – a toccare anche il +12, ma Trieste – sulle ali di Markel Brown (25 punti) – è comunque rimasta aggrappata al match fino alle ultime battute quando è salito in cattedra Robinson che ha chiuso i conti. E’ maturata invece in volata la vittoria della Unahotels Reggio Emilia, che ha espugnato il Taliercio piegando 62-59 l’Umana Reyer Venezia: la gara si è giocata per tutto l’arco dei 40’ sul filo dell’equilibrio ed è stata risolta nei 50” da Cassius Winston, autore del canestro del +2 e poi del libero che ha chiuso ogni discorso. Infine, la Nutribullet Treviso si è imposta per 84-69 sul campo del fanalino di coda Napoli Basket che resta quindi ancora a secco di successi: la svolta del match è arrivata nei 10’ conclusivi, nei quali Treviso con i canestri di Mascolo ha preso il largo piazzando un 29-16 di parziale. Mattatori assoluti di questo blitz di Treviso sono stati Ky Bowman con 26 punti e Osvaldas Olisevicius con 20.