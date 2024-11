Fortitudo Crisi continua, capolinea Cagnardi

CIVIDALE

86

FORTITUDO BOLOGNA

75

GESTECO CIVIDALE DEL FRIULI: Redivo 25, Marks 9, Marangon 2, Dell’Agnello 19, Berti 3, Ferrari 8, Rota 9, Mastellari 8, Miani 3, Micalich ne, Vivi ne, Piccionne ne. All. Pillastrini.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Bolpin 8, Mian 24, Gabriel 12, Freeman 16, Giordano, Panni 2, Battistini 9, Menalo, Ferrucci ne. All. Cagnardi.

Arbitri: De Biase, Chersicla, Masi.

Note: parziali 23-10, 42-30, 63.53. Tiri da due: Cividale 16/27; Fortitudo 18/35. Tiri da tre: 10/20; 10/30. Tiri liberi: 24/30; 9/16. Rimbalzi: 33; 32.

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine)

La Fortitudo sprofonda anche a Cividale. Quarta sconfitta consecutiva, la settima in 11 partite che potrebbe costare in queste ore la panchina la Devis Cagnardi che paga errori suoi, ma anche quelli di una squadra che continua a girare a vuoto.

Ci si attendeva una reazione della Fortitudo dopo la debacle di Desio con Cantù e invece è Cividale guidata dell’ex Pillastrini a partire lanciata 6-0 e poi 13-2.

E la Fortitudo? In attacco inizialmente è solo Freeman che segna 8 dei primi 10 punti, ma non basta per una squadra demoralizzata e che in attacco sembra avere poche idee e molto confuse. Cividale raggiunge il massimo vantaggio sul +16 a inizio seconda frazione, poi proprio nel momenti di massimo svantaggio, la Flats Service si affida alla difesa e pian piano risale fino a -7 sul 33-26 dopo un break di 0-9 17’ e poi a -6 sulla successiva tripla di Mian.

La sfida sembra cambiare a inizio terza frazione: Gabriel segna i primi punti, poi le triple di Bolpin, Mian e ancora Gabriel riportano la Effe sul 47-44 a -3 al 24’ con un nuovo break della Effe di 0-9. Cividale risposte con parziale di 7-0 e ricaccia a -10, 54-44 la Flats Service al 26’. La Fortitudo allora prova a rialzarsi e Battistini e Bolpin la riportano fino al -2 sul 67-65 al 35’. Il finale è tutto per Cividale.

Le altre gare: Orzinuovi-Verona, Forlì-Cantù, Udine-Vigevano, Livorno-Rimini, Pesaro-Cento, Cremona-Rieti, Torino-Urania Milano, Avellino-Nardò, Brindisi-Piacenza.

La classifica: Rimini e Cividale 20; Udine, Cantù e Urania Milano 16; Verona e Rieti 14; Forlì 12, Orzinuovi e Torino 10; Avellino, Fortitudo Flats Service, Cento, Cremona, Livorno, Vigevano e Nardò 8; Brindisi e Pesaro 6; Piacenza 4.