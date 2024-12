Serie a. Vanoli penultima, Trieste è quasi tabù

Questa sera alle ore 20:30 la Vanoli Basket Cremona sarà ospite della Pallacanestro Trieste per la 12ª giornata di Serie A. Nei precedenti, i giuliani sono avanti 6-5, con un dominio casalingo (5-2). Cremona ha vinto a Trieste solo una volta, in Gara 4 dei playoff 2018/19.

Trieste dovrà fare a meno di Markel Brown, mentre Cremona arriva con la squadra al completo, nonostante un lieve problema virale per Tariq Owens. Così coach Demis Cavina alla vigilia: "Affrontiamo una neopromossa che sta alzando il livello del campionato, grazie a un nucleo di italiani forte e giocatori di talento. Sarà una partita fisica in un ambiente caldo e motivante, ma sono soddisfatto della crescita dei nostri giovani italiani e di come stiamo affrontando questo campionato".

La Vanoli, reduce dalla sconfitta di Treviso, cerca punti pesanti contro una Trieste galvanizzata dal successo su Bologna. Attualmente è penultima da sola con quattro punti, a +4 su Napoli ma dietro Varese, reduce dal successo sull’Olimpia.

A.L.M.