Serie A1 Femminile. Via al campionato per il Geas Sesto: "Siamo competitive in Italia ed Europa»

Il Geas Sesto San Giovanni oggi inizia la nuova stagione della Serie A1 di basket femminile. Primo match, nell’opening day di Genova, alle 17.15, contro la corazzata Schio. Sarà una stagione speciale per il Geas. La nuova capitana, dopo l’infinita carriera di Giulia Arturi, sarà Beatrice Barberis, ritornata a casa dopo 4 stagioni a Bologna: "Un grande motivo di orgoglio, la chiusura perfetta di un cerchio. Cercherò di essere un esempio tutti i giorni dando il 100%. La squadra è competitiva, penso si possa fare bene". In Italia e in Europa, perchè quest’anno il Geas torna a fare le coppe con la partecipazione all’Eurocup: "Un bel sacrificio - dice la coach Zanotti (nella foto) - dovremo tarare il lavoro in modo diverso, ma per la società è una bella esperienza e per le ragazze giocare di più è più stimolante. Ci porterà a migliorare il gruppo". In campionato dal 17 novembre il Geas giocherà al PalaAllende di Cinisello Balsamo (accordo fino al 2032) perchè il campo di Sesto non rispetta le nuove norme sulla capienza (almeno 800 posti) e avrà una deroga solo per le prime giornate gli ultimi lavori da ultimare a Cinisello. "Le collaborazioni tra enti e società portano dei grandi vantaggi a tutti" le parole del sindaco di Cinisello Giacomo Ghilardi. In Eurocup, invece, si giocherà al PalaBorsani di Castellanza. San.Pu.