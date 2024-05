Serie a2. Cantù avanza e aspetta Udine in semifinale. Urania fuori, Villa: "Perso due gare sui dettagli»

Prosegue in semifinale il percorso nei playoff di A2 dell’Acqua San Bernardo Cantù che ha espugnato nel finale il parquet di Cividale del Friuli riuscendo così a chiudere la serie contro gli Eagles per 3-1. Ora l’avventura continua ancora per le stesse terre visto che l’avversario sarà Udine a partire da domenica 19, quando inizierà la serie che prevede le prime due partite in casa al PalaDesio. Coach Cagnardi, intanto, si gode il passaggio del turno: "Per vincere qua ci voleva una prestazione che non poteva essere solo fisica e tecnica, ma doveva pareggiare i loro valori morali, ricordando che non perdevano in casa da inizio febbraio. Ringrazio i miei giocatori perché hanno dato tutto quello che avevano, unendosi ancora di più nei momenti di difficoltà". Ora le gare con Udine: "Abbiamo bisogno di riprendere un po’ di energie perché Udine è una squadra di alto livello, costruita per salire, e ci aspetta un’altra serie impegnativa".

Lascia il palcoscenico invece l’Urania Milano che non è riuscita a vincere nessuna delle due gare casalinghe con Verona, anche se in modo rocambolesco: Gara 3 con una tripla sulla sirena e Gara 4 al supplementare. "Purtroppo abbiamo perso sui dettagli - dice coach Villa - Siamo stati meno concreti di Verona in alcuni frangenti, i ragazzi hanno fatto una buona stagione. Ci abbiamo provato fino alla fine e ci spiace non aver fatto un passo ulteriore perché ci siamo arrivati veramente vicino".S.P.