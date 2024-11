Serie A2. Cantù vede la vetta e sfida la Fortitudo . Domani l’Urania ospita Brindisi

Torna in campo la Pallacanestro Cantù per la sfida di altissimo profilo con la Fortitudo, anche se gli uomini dell’ex Cagnardi non sono stati protagonisti di un grande avvio, complice l’assenza di Aradori. "Giochiamo contro una delle grandi del campionato, una squadra che l’anno scorso ha giocato la finale. Hanno aggiunto qualità intorno ai vari Fantinelli, Bolpin, Freeman migliorando la squadra a livello di profondità" il commento di Nicola Brienza (nella foto). "Quando si gioca una partita contro la Fortitudo non è mai una partita banale. Ci vorrà la migliore delle migliori prestazioni possibili per essere all’altezza di un avversario così importante. C’è grande voglia di giocare una partita di alto livello, per rispettare al meglio l’importanza di questa sfida, tra due società storiche". Palla a due alle 20.45, mentre ci sarà da attendere domani per l’Urania, anch’essa in terza posizione a -4 dalla capolista Rimini. Tiene banco ancora la bella vittoria sulla JuVi Cremona, con 17 punti di un Alessandro Gentile sempre più trascinante. Avversaria sarà la Valtur Brindisi, una corazzata che tuttavia è partita molto male visti i 6 punti in 10 partite giocate. I pugliesi, appena retrocessi dalla Serie A, non hanno trovato ancora il filo della loro stagione. Si giocherà alle ore 20.30 all’Allianz Cloud. A. Luigi Maggi