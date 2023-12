SERIE A2 MASCHILE. Cantù contro Urania, match di alta classifica. Orzinuovi ospita la capolista Fortitudo Bologna

Tempo di derby per chiudere il 2023 in Serie A2 maschile. Al PalaDesio alle 20.30 ci sarà l’attesa sfida tra Cantù e Urania Milano, match di alta classifica visto che entrambi sono nella Top4 del girone verde. I milanesi, dopo l’esordio pre-natalizio per pochi minuti a Latina, avranno a disposizione per la prima volta nell’anno realmente il pivot Gerald Beverly. A Vigevano, che sogna di uscire dalle secche delle zone basse della classifica, invece arriva Torino. In trasferta l’ultima dell’anno per la Gruppo Mascio Treviglio che sarà ospite di Casale Monferrato. Nel girone rosso, invece, Orzinuovi, quasi in un testa-coda della classifica, ospita la capolista Fortitudo Bologna tra le mura amiche.

Sandro Pugliese