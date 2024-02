Serie A2 maschile. Crisi nera per l’Urania. Sei stop in sette gare. E si riparte da Forlì

Continua il momento da incubo dell’Urania Milano che nell’anticipo infrasettimanale di giovedì è inciampata in casa contro i pugliesi di Nardò. Un’altra sconfitta, questa volta per 71-81, per una Wegreenit che non riesce più a vincere: sesta sconfitta nelle ultime sette gare a cavallo tra regular season e fase a orologio. Fatale l’ultimo quarto per i Wildcats che hanno ceduto in difesa incassando ben 27 punti nei 10’ conclusivi. In attacco mancano i canestri di Andrea Amato (12 punti, foto), ma tira male da tre (2/9), come anche il bomber Giddy Potts che tira dal campo con un complessivo 5/15 (17 punti segnati). Sotto le plance arrivano 14 punti e 6 rimbalzi per Gerald Beverly: sembra incredibile, ma da quando è rientrato dopo mesi di riabilitazione per il problema al ginocchio praticamente l’Urania non riesce più a vincere. Lo scalpo di Cantù in trasferta sembrava lanciare verso nuovi orizzonti. Invece è iniziata la crisi che ha minato le certezze. Ora, mentre le altre formazioni giocheranno lungo tutto il weekend, per i milanesi il campionato riprenderà sabato 24 febbraio con la trasferta più difficile possibile, contro la capolista del girone rosso Unieuro Forlì. Sarà l’occasione per provare a giocare con maggiore leggerezza. E per provare a cambiare marcia in questa stagione così particolare. Sandro Pugliese