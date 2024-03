Serie A2 maschile. Vigevano saluta Amici. Ma per la salvezza si rinforza con Ceron

Il suo nome circolava da un po’ ed è tornato prepotentemente d’attualità martedì quando la Elachem Vigevano ha annunciato la risoluzione del contratto con Alessandro Amici, l’esterno pesarese arrivato ad inizio stagione in Lomellina. Così ieri la società ha annunciato la firma, sino alla fine del campionato, di Marco Ceron, 31 anni (nella foto), esterno di un metro e 95 per 100 chili, che ieri è uscito dal contratto che lo legava all’Umana Chiusi al momento ultima nell’altro raggruppamento della Serie A2. Nella sua carriera, prima del tremendo infortunio che nel 2018 ha rischiato di fargli interrompere l’attività, ci sono state tra le altre esperienze a Brescia, Pesaro e Bologna sponda Virtus con cui ha vinto una Supercoppa italiana ed una Eurocup.

"Eravamo alla ricerca di un giocatore di qualità – commenta coach Lorenzo Pansa – che potesse garantirci da subito la possibilità di allungare le rotazioni e che fosse soprattutto molto motivato per abbracciare la nostra missione che è ottenere la salvezza. Adesso la cosa più importante è lavorare per inserirlo nel nostro sistema approfittando della sosta imposta al campionato dalla Coppa Italia che si gioca nel fine settimana". L’esordio dell’esterno veneto è programmato per il 24 marzo quando la Elachem ospiterà in casa Orzinuovi per una sfida delicatissima in ottica salvezza. Umberto Zanichelli