Serie A2. Una Cantù stellare contro la Fortitudo nel segno di Basile. Continuità Urania

La Pallacanestro Cantù ha centrato un’importante vittoria mercoledì sera, imponendosi nettamente sulla Fortitudo Bologna con il punteggio di 89-60 al PalaDesio. Una prova di forza e di compattezza che ha evidenziato la crescita del gruppo sotto la guida di coach Nicola Brienza, soddisfatto a fine gara: "Sono contento della prestazione, soprattutto per l’intensità e l’attenzione che abbiamo messo. Credo che questo sia l’ultimo step che ci manca per essere sempre competitivi". Uno degli elementi chiave di questa Cantù in ascesa è Grant Basile (nella foto), autore di 26 punti nella partita contro la Fortitudo. La sua situazione, tuttavia, è in evoluzione. Grazie a una procedura di naturalizzazione avviata nel 2021 da Derthona Basket (che poi ha ceduto il giocatore a Cantù con un contratto 1+1) e recentemente conclusa, Basile potrebbe ottenere lo status di giocatore italiano. Il regolamento della FIP consente infatti tale cambio di status a campionato in corso, qualora l’atleta vada a referto in una gara ufficiale della Nazionale italiana. Basile è tra i 23 convocati da Gianmarco Pozzecco per la finestra di novembre di Italbasket: se dovesse giocare con l’Italia, Cantù potrebbe beneficiarne riaprendo il mercato per un nuovo straniero. Ieri sera, infine, è arrivato il quinto successo consecutivo per l’Urania Milano: 74-63 in casa contro Brindisi che vale il terzo posto insieme proprio a Cantù e a Udine.Alessandro Luigi Maggi