Serie B. Legnano sul parquet di Faenza. Super sfida per allungare in vetta

Domani a Faenza il Legnano Basket conclude il suo girone d’andata nel campionato di Serie B nazionale, festeggiando il titolo di campione d’inverno. I Knights biancorossi del presidente Marco Tajana guidano infatti la classifica a quota 32 punti, inseguiti da Treviglio a 28 e contano di poter fare bene anche nella prima gara del 2025, seppur lontano dalle mura amiche. La squadra allenata da coach Paolo Piazza è trascinata dalla guardia Nik Raivio di origini statunitensi e sta puntando sulla forza del gruppo costruita dal direttore sportivo Maurizio Basilico. I Knights inoltre si sono già guadagnati il pass per le finali di Coppa Italia e gli stimoli non mancano grazie anche all’appoggio entusiasta dei propri sostenitori. A Faenza il quintetto biancorosso affronterà un osso duro della propria categoria, ma gli schemi ormai collaudati e l’affiatamento raggiunto fino a questo punto della regular season fanno ben sperare i legnanesi anche per questa delicata trasferta. Luca Di Falco