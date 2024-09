Supercoppa A2. Cantù-Orzinuovi: il derby è subito decisivo

Nello storico scenario del Modigliani Forum di Livorno, alle ore 14, Cantù e Orzinuovi si sfideranno nella semifinale della Supercoppa LNP 2024 Old Wild West di A2. La posta in palio è alta: l’accesso alla finale di domani, dove la vincente affronterà una tra Fortitudo Bologna e Forlì. Si preannuncia un match intenso, con Cantù favorita per esperienza e profondità del roster, ma Orzinuovi pronta a dare battaglia, nonostante qualche difficoltà fisica.

La squadra comasca, guidata da questa stagione da Nicola Brienza (miglior coach dell’ultima Serie A con Pistoia), si presenta con il roster al completo e la voglia di partire forte in questa prima uscita ufficiale. "Affrontiamo una squadra che ha avuto un’importante fase di rinnovamento, ma che ha dimostrato di potersi rinforzare molto bene. Sarà fondamentale mettere in pratica quanto fatto in preparazione e restare concentrati per giocarsi la finale", dichiara il tecnico canturino, consapevole come ogni dettaglio possa fare la differenza in una competizione di questo tipo. Filippo Baldi Rossi, capitano e simbolo, ha aggiunto: "La mentalità è sempre quella di giocare per vincere. Abbiamo lavorato molto in preparazione e ora è il momento di dimostrarlo sul campo". Sul fronte Orzinuovi, coach Franco Ciani (arrivato in estate da Torino) ha messo in evidenza come la squadra non arrivi al 100% della condizione.

"Abbiamo avuto qualche problema fisico nelle ultime settimane, ma non cerchiamo alibi. Siamo pronti ad affrontare una delle squadre più forti del campionato, un banco di prova importantissimo per testare il nostro livello". Nonostante le difficoltà, Orzinuovi sarà in campo con grande determinazione, come confermato da Luca Vencato: "Sappiamo che Cantù è un’avversaria di alto livello, ma scenderemo in campo con il coltello tra i denti per giocarci le nostre chance". Da sottolineare come in settimana sia arrivato il divorzio con il GM Infante. Alessandro Luigi Maggi